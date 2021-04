Il caso Pino Maniaci mostra i cialtronismi sans frontières della giustizia

Alla fine, dopo il grande sputtanamento Pino Maniaci è stato assolto. Almeno dall’accusa più grave, quella di estorsione, mentre è stato condannato per diffamazione. I pm della procura di Palermo avevano chiesto 11 anni e mezzo di reclusione, ne hanno ottenuto 1 e mezzo per un reato molto più lieve (si vedrà in appello come andrà a finire). La storia aveva sconvolto, nel 2016, il mondo dell’antimafia. Pino Maniaci, il direttore di Telejato simbolo del giornalismo che lottava contro Cosa Nostra, finì in una retata antimafia della procura di Palermo accusato di un’estorsione da 366 euro ai danni di due sindaci. Quel reato non c’entrava nulla con la mafia, ma Maniaci venne infilato nella stessa operazione con nove boss che accusava dalla sua emittente.

