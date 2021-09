Il maxi processo ai Casamonica: "Sono un clan mafioso"

Quarantaquattro imputati e quasi altrettante condanne. C’è voluta tutta la mattinata e gran parte del pomeriggio, alla fine dopo una camera di Consiglio di oltre sette ore, la decima sezione penale del tribunale di Roma, presieduta dalla giudice Antonella Capri, nell'aula bunker di Rebibbia, ha emesso la sentenza nel processo al clan Casamonica. Per nove esponenti della famiglia sinti è stata riconosciuta l’associazione a delinquere di stampo mafioso. I reati per i quali sono stati condannati gli imputati spaziano dallo spaccio di droga all'estorsione, l'usura e la detenzione illegale di armi. I pm Giovanni Musarò e Stefano Luciani avevano chiesto condanne per oltre 630 anni complessivi di carcere, ne sono stati inflitti più di 400.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE