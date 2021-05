Cosa ve ne fate? Gli arresti in Francia e due scuole a confronto

È giusto punire a molti anni distanza persone che non risulta abbiano continuato a delinquere?

La richiesta italiana di estradizione di autori di violenze politiche rifugiatisi in Francia per sfuggire all’esecuzione della condanna ripropone, sotto una angolazione problematica, la questione del senso e degli scopi della pena. Perché punire a distanza di 30 o 40 anni dalla commissione dei fatti criminosi persone che, oltretutto, non risulta abbiano continuato a delinquere e avrebbero anzi da tempo adottato uno stile di vita normale?