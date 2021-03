Melodie di mafia

Si è giunti allo stadio neomelodico di Cosa Nostra. Ultima tappa di un lungo percorso, segnato da vittorie e sconfitte che bruceranno per sempre. Un tempo c’erano i morti, centinaia di morti ammazzati per le strade. Poi arrivò l’orrore delle stragi con i corpi di giudici e poliziotti ridotti a brandelli dal tritolo e con esse la reazione veemente dello Stato. I Riina, i Provenzano, i Brusca e quelli come loro non ci sono più. Morti o arrestati. Anziani boss scarcerati e picciotti dai cognomi evocativi tentano il colpo di reni in una Cosa Nostra che arranca. Convocano la cupola nella speranza di serrare i ranghi e finiscono, tutti, puntualmente in carcere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni