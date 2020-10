Ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D'Amelio. Processo a un fantasma

Chissà come avrà appreso la notizia. Chissà se ha saputo del verdetto mentre era seduto sulla poltrona di casa, in ufficio o, per alimentare la leggenda che lo accompagna da decenni, al caldo di una spiaggia tropicale. Sarà stata la mezzanotte di ieri come in Italia, per la precisione a Caltanissetta, oppure giorno? Dipende dal fuso orario del paese in cui si nasconde. Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo dalla Corte di assise nissena quale mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Sono trascorsi ventotto anni e c'è un nuovo colpevole.

Pubblicità

Pubblicità