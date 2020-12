Calogero Mannino è innocente. Fine del processo infinito

Calogero Mannino è innocente. Il politico democristiano non diede il via alla Trattativa stato-mafia. Cade la genesi di quel patto scellerato e presunto siglato a cavallo delle stragi di mafia del '92. Chi accese il motore della trattativa, perché temeva di essere ucciso, viene scagionato per sempre, mentre coloro che la trattativa l'avrebbero portata avanti, a cominciare dal generale dei carabinieri Mario Mori, sono stati condannati in primo grado a pene pesantissime. Qualcuno dovrebbe rassegnarsi di fronte all'aporia giudiziaria, ad una contraddizione che non può essere superata.

