Castellucci: “Surreale: un giudice mi scarcera ma per la stampa vince la procura”

“E’ surreale: un giudice mi scarcera ma per la stampa è una vittoria della procura. Ogni principio garantista è saltato”, Giovanni Castellucci commenta con scarne parole il provvedimento del Tribunale del riesame di Genova che lo ha rimesso in libertà revocando gli arresti domiciliari disposti lo scorso 11 novembre nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti difettose in cui sono indagati, per omissioni e frode in pubbliche forniture, anche altri ex dirigenti di Aspi.

