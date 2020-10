Fratelli di toga

C’è un altro magistrato pronto a scendere in politica, se si creano le condizioni per poterlo fare. Ma intanto, da tempo, ha acceso i motori ed è in campagna elettorale preventiva. Si chiama Catello Maresca, magistrato anti camorra celebre per le sue inchieste contro il clan dei Casalesi che hanno portato all’arresto del boss Michele Zagaria e per la recente e meno fortunata inchiesta contro la coop Cpl Concordia (i dirigenti, accusati di collusione con la Camorra, sono stati assolti e la cooperativa ha rischiato di fallire).

