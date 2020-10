Cavilli e piercavilli. Il pensionamento di Davigo manda in tilt la stampa manettara

I supporter più sfegatati hanno annunciato la notizia con profondo dolore, come se fosse passato a miglior vita (e in effetti andare in pensione, in un certo lo senso lo è). Ma la “cacciata” di Piercamillo Davigo dal Csm in realtà è molto semplice: ha compiuto 70 anni, secondo la legge deve andare in pensione e quindi, non essendo più magistrato, la sua presenza sarebbe incompatibile con il ruolo di membro togato del Consiglio superiore della magistratura.

