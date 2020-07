Storia di un accanimento giudiziario

L’ex ministro Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia saranno processati, nell’ambito della vicenda Consip, anche per rivelazione di segreti d’ufficio. Lotti e Saltalamacchia sono già imputati, nello stesso processo, per favoreggiamento, ma vale la pena di esaminare l’iter attraverso il quale si è arrivati alla nuova imputazione. La decisione del giudice per le udienze preliminari di Roma Nicolò Marino contrasta con la richiesta di archiviazione del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del pm Mario Palazzi. Già l’anno...

