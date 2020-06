Chi è Antonio Mura, il nuovo procuratore generale di Roma

Antonio Mura è il nuovo procuratore generale di Roma. Lo ha nominato all'unanimità il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Mura, che attualmente è pg a Venezia, prende il posto, vacante dallo scorso novembre, di Giovanni Salvi, che è stato scelto invece per guidare la procura generale della corte di Cassazione.

Nato a Sassari sessantasei anni fa, magistrato dal 1981, Mura è stato prima pm a Livorno, e dal 1986 al 1990, è stato addetto all’ufficio studi del Csm. Giudice a Firenze, tra il 1994 e il 1998, è tornato a Palazzo dei Marescialli come consigliere togato e, rientrato in ruolo, ha svolto funzioni di sostituto pg in Cassazione. Dal 1998 e fino al 2014 è stato capo dipartimento del ministero della Giustizia e dal dicembre 2017 era procuratore generale della corte d’appello di Venezia.

Nel video che rilanciamo, un'intervista di Claudio Cerasa ad Antonio Mura e a Giovanni Melillo, procuratore capo di Napoli, su come innovare la giustizia. L'intervista è stata registrata nel giugno 2019 durante il Foglio Tech festival, evento organizzato dal nostro quotidiano ogni anno per discutere di tecnologia, innovazione e ricerca con politici, manager, startupper, cuochi, scienziati.