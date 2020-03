Con il nuovo decreto, sanzioni depenalizzate

Roma. Finiranno con un’archiviazione o un proscioglimento tutte quelle denunce fatte in violazione delle norme per fronteggiare l’emergenza coronavirus perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo e in vigore da stamattina, 26 marzo, ha infatti depenalizzato il reato, finora punito in violazione dell’articolo 650 del codice penale (che prevede anche l’arresto). Bel colpo insomma. Peccato che le procure nel frattempo siano state ingolfate da denunce, con parte...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.