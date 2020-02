Roma. “E’ un provvedimento liberticida che consegna il paese ai pubblici ministeri”. Non usa mezzi termini Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia, responsabile nazionale del Dipartimento affari costituzionali, nel commentare gli effetti del decreto intercettazioni approvato in via definitiva dal Parlamento giovedì sera. Il decreto, che modifica la precedente riforma varata due anni fa dal governo Gentiloni (ma mai entrata in vigore) prevede innanzitutto l’estensione dell’utilizzo dei trojan, cioè dei captatori informatici inoculati nei dispositivi elettronici per effettuare intercettazioni...

