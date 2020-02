Lannutti (M5s) condannato per aver diffamato la Banca d’Italia, di nuovo

Roma. E alla fine è arrivata un’altra condanna e il motivo è il solito: diffamazione. La prima sezione civile del Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 25 febbraio, ha condannato in primo grado il grillino Elio Lannutti a 20 mila euro (più altri 5 mila euro di spese legali più Iva) di risarcimento a favore della Banca d’Italia. Palazzo Koch aveva citato in giudizio il presidente dell’Adusbef per le ripetute dichiarazioni diffamatorie legate al lancio del suo libro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.