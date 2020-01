Finalmente assunti i 251 magistrati lasciati in balia di Bonafede

Si conclude positivamente l'ordalia dei 251 magistrati che, seppur avendo vinto il concorso (bandito nel 2017 e concluso due anni dopo), da mesi attendevano di poter iniziare a lavorare. Il ministro della Giustizia ha infatti firmato il decreto ministeriale con cui sono stati nominati “magistrati ordinari i 251 vincitori del concorso a 320 posti indetto con decreto ministeriale del 31 maggio 2017”, ha comunicato il ministero. Ai “vincitori è stata anche assegnata la sede di destinazione per lo svolgimento del periodo di tirocinio previsto”.

I vincitori del concorso avrebbero potuto iniziare il tirocinio a settembre, poiché la legge stabilisce che fra l’approvazione della graduatoria del concorso del Csm – pubblicata il 24 luglio – e il decreto di nomina devono passare venti giorni. Ma ad allungare i tempi è stata una riserva, posta dal Csm in graduatoria sul candidato Angela Di Dio. Riserva che è stata sciolta solo il 16 ottobre, quando il Csm ha pubblicato una nuova graduatoria in cui venivano ammessi tutti i 251 magistrati, compresa la Di Dio. Il ministro della Giustizia, come ha documentato sul Foglio David Allegranti, nei primi giorni di novembre avrebbe potuto firmare il decreto ministeriale per la loro nomina. Ma la firma è arrivata solo oggi. Uno dei motivi del ritardo potrebbe essere, come ha dimostrato Allegranti, la questione problematica relativa alla “reperibilità dei fondi per assumere i magistrati che hanno superato il concorso pubblico”. Fondi infine recuperati in Legge di Bilancio.

“Poi lamentiamoci dei giovani che se ne vanno e di Milano che non restituisce le risorse”, scriveva Allegranti a novembre. “Il problema qui è lo stato che non mantiene le sue promesse”.

