Dov'è l'Anm?

Orazio Pescatore, il giudice della sentenza sul “femminicidio di Riccione”, è finito sul banco degli imputati, attaccato in maniera molto dura da tutte le forze politiche e anche dall’associazionismo femminista. Il giudice Pescatore è un uomo solo, attaccato e quasi linciato dalla piazza e della politica per aver preso una decisione conforme alle leggi. Possibile che l’Anm, sempre pronta a intervenire quando certi magistrati vengono attaccati da certi politici, non pensi di spendere una parola in difesa dell’autonomia di un giudice?

Una “tempesta emotiva” di gelosia attenua l’omicidio? No, è una fake news Polemiche per la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena a un uomo reo confesso di aver ucciso una donna. Ma la realtà è diversa da come è stata raccontata