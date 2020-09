Doping al Tour de France? Sicuramente Quintana ha sbagliato medico

Toccherà alla giustizia stabilire cosa è successo e quali sostanze sono state trovate dai gendarmi nelle stanze della Arkéa-Samsic. Ma per come è andata la Grande Boucle del colombiano qualche cosa non è andata bene

In un albergo di Les Allues, vicino a Méribel, al termine della 17esima tappa del Tour de France, i gendarmi dell'Oclaesp, Ufficio Centrale per la lotta agli attacchi all'ambiente e alla salute pubblica, hanno effettuato una perquisizione nelle stanze della Arkéa-Samsic. Gli agenti avrebbero "rinvenuto molti prodotti sanitari, compresi farmaci, ad alcuni corridori, ma anche e soprattutto un metodo che può essere qualificato come doping”, ha riferito all'Afp il procuratore Dominique Laurens. Il magistrato ha confermato che sono due le persone ora in custodia cautelare. Da quanto riporta L'Equipe sarebbero parenti di Nairo Quintana. Il quotidiano francese riferisce inoltre che il capitano dell'Arkéa-Samsic e suo fratello, Dayer, sono stati ascoltati lunedì nei locali di Oclaesp.

Al momento non si conosce quali sostanze siano state sequestrate, né se ci saranno reali conseguenze per lo scalatore colombiano.

Nairo Quintana a questo Tour de France era partito come uno dei probabili protagonisti. L'ha terminato al diciasettesimo posto a oltre un'ora dalla maglia gialla Tadej Pogačar. Non esattamente come se lo immaginavano in Francia.

P.s. Per come è andata, fosse davvero accertata la presenza di sostanze proibite, l'Arkea dovrebbe denunciare per inettitudine il medico e il farmacisa a cui si sono affidati.