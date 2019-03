Inizia la corsa degli elefanti in Vietnam. Ma gli animalisti protestano

Mahout Y Hoi Bya siede in cima al suo elefante e lo guida verso il traguardo nella corsa del Buon Don sugli altipiani centrali del Vietnam. Il festival del Buon Don si tiene di solito ogni due anni ed è un importante evento turistico. La gente del posto dice che la gara è una celebrazione dei pachidermi, animali molto venerati e tradizionalmente considerati come membri della famiglia in questa parte del paese. Ma i gruppi animalisti protestano e chiedono l'abolizione del festival, che dicono sia crudele e obsoleto. In Vietnam, il numero di elefanti in natura è stimato a 65-95, cosa che gli ambientalisti sostengono non è sufficiente alla sopravvivenza. I numeri sono diminuiti drasticamente negli ultimi decenni, da circa 2000 negli anni Ottanta.