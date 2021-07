La variante destra nazionalista spaventa (un po') l'Ue

Con l'arrivo dell'estate non è solo la variante Delta a spaventare l'Europa. Nel tranquillo pomeriggio di venerdì, mentre Bruxelles si preparava al fine settimana e alla partita Italia-Belgio, all'improvviso è arrivato un comunicato nelle caselle email dei giornalisti: “Firmata la Carta dei valori europei”. Da chi? Sono sedici partiti della destra estrema, nazionalista, identitaria, populista e anti-immigrazione, oggi divisi tra il gruppo Identità e democrazia (dove siedono la Lega e Rassemblement National) e quello dei Conservatori e riformatori europei (dove siedono Fratelli d'Italia e Legge e Libertà). Più il Fidesz di Viktor Orbán, che dopo l'uscita dal Partito popolare europeo all'Europarlamento si è ritrovato tra i non-iscritti. “E' un passo concreto che segue il vertice di Budapest organizzato lo scorso aprile con Matteo Salvini, Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki”, ha detto la Lega. Il timore è che i sedici formino un gruppo unico al Parlamento europeo, diventando la terza formazione per peso numerico e provocando un piccolo terremoto politico per l'Ue.



Chi sono i sedici firmatari? Nel gruppo Identità e democrazia sono la Lega di Salvini, il Rassemblement National di Le Pen, la Fpo austriaca, il Vlaams Belang belga, il Partito del popolo danese, la formazione estone Ekkre e il Partito dei Finlandesi. Nel gruppo dei Conservatori e riformatori europei (Ecr) sono il PiS polacco, lo spagnolo VoX, Fratelli d'Italia, Azione elettorale polacca della Lituania, il Partidul National Taranesc Crestin Democrat rumeno. Soluzione greca e il Movimento nazionale bulgaro. Oltre, naturalmente, al Fidesz ungherese. Nel pomeriggio di venerdì, in realtà, i sedici sono diventati quindici. Gli olandesi di JA21 (appena nati da una scissione di un altro partito populista) hanno annunciato via Twitter di non aver firmato. Ci sono anche assenze degne di nota. Sulla Carta non c'è la firma di Alternativa per la Germania, il Partito per la libertà di Geert Wilders e il Forum per la democrazia di Thierry Baudet nei Paesi Bassi e i Democratici svedesi. Mancano anche i portoghesi di Chega, i cechi di Libertà e democrazia diretta, i croati dell'HKS e i belgo-fiamminghi della N-VA. Nove delegazioni nazionali dell'Ecr hanno pubblicato un comunicato per dire che rimangono “pienamente impegnate per i principi della Dichiarazione di Praga” del gruppo.



I contenuti della Carta sembrano un copia-incolla degli appelli lanciati da Orbán dopo la sua uscita dal Ppe. Il grande interrogativo è se la Carta sarà la base per costituire un gruppo unico al Parlamento europeo. “L'accordo è la prima pietra verso la costituzione di una grande alleanza al Parlamento europeo”, ha spiegato il Rassemblement National di Le Pen in un comunicato. La notizia ha creato molta agitazione negli altri grandi gruppi. I funzionari si sono messi subito a fare i calcoli. Secondo le stime, se si mettessero insieme i quindici arriverebbero a 115 deputati. Abbastanza per superare il gruppo di Renew Europe (che potrebbe essere tentato di riaprire le porte ai deputati del Movimento 5 stelle per recuperare un po' di terreno), ma non sufficienti per diventare la seconda forza dietro al Ppe. Sarebbe comunque un successo per Orbán, Salvini e Le Pen.



La scadenza più importante è quella di metà legislatura a gennaio 2022, quando dovranno essere ridistribuiti tutti gli incarichi. Un gruppo unico delle destre nazionaliste e identitarie complicherebbe il funzionamento del Parlamento europeo con il sistema D'Hondt per attribuire presidenze, vicepresidenze e rapporti nelle commissioni. Un gruppo unico avrebbe altri vantaggi, come un numero più alto di funzionari e finanziamenti più consistenti per l'attività politica comune. Ma diverse fonti ci hanno detto che, almeno per il momento, i quindici non avrebbero intenzione di unirsi al Parlamento europeo. Del resto molti di loro hanno dovuto rassicurare gli altri alleati in Identità e democrazia e nei Conservatori e riformatori europei che per ora le cose non cambieranno. C'è anche scritto nelle ultime righe della Carta: “Ci rivolgiamo a tutti i partiti e gruppi che condividono le nostre idee, con questo documento come base per un lavoro culturale comune, rispettando il ruolo degli attuali gruppi politici”.



Ma quale sarebbe l'impatto di un gruppo unico delle destre nazionaliste e identitarie? Molti analisti e osservatori, ritengono che le conseguenze sul Parlamento europeo e sull'Ue sarebbero limitate. Guardando ai voti espressi nel corso della legislatura, i quindici partiti che hanno firmato la Carta hanno spesso espresso posizioni diverse. Finché si tratta dell'immigrazione sono tutti d'accordo. Molto meno su temi come il Recovery fund o il Green deal. “Non penso che questa alleanza di estrema destra, populista e nazionalista durerà a lungo”, ha detto la presidente del gruppo dei Socialisti&Democratici, Iratxe Garcia Perez: “quelli che sono incapaci di cooperare finiranno con lo scontrarsi a vicenda, come abbiamo già visto in precedenti esperienze simili al Parlamento europeo”.



Del resto il testo della Carta dei valori europei è piuttosto vago. “L'Ue sta diventando sempre più uno strumento di forze radicali che vorrebbero realizzare una trasformazione culturale e religiosa, per arrivare alla costruzione di un'Europa senza nazionali, puntando alla creazione di un Superstato europeo, alla distruzione o alla cancellazione della tradizione europea, alla trasformazione delle istituzioni sociali e dei principi morali fondamentali”, dice la Carta. In realtà, la novità del documento sta altrove: buona parte dei quindici partiti fino a poco tempo fa sosteneva la necessità di uscire dall'euro e/o dall'Ue. Oggi promette di “riformare insieme l'Unione per il futuro dell'Europa”. Ma occhio all'Italia: Il Foglio spiega cosa significa per il governo Draghi l'alleanza dei nazionalisti dell’Ue a cui partecipano Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

