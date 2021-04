Il debito da 800 miliardi per immunizzare l'Ue

La Commissione europea intende raccogliere sui mercati 800 miliardi di debito da luglio e fino al 2026 per finanziare il Recovery fund, in un'operazione di indebitamento che non ha precedenti nella storia dell'Ue e della zona euro. Il commissario al bilancio, Johannes Hahn, ieri ha presentato la strategia di finanziamento di Next Generation Eu (il nome ufficiale del Recovery fund). La cifra di 800 miliardi è a prezzi correnti, mentre a prezzi costanti del 2018 rimangono 750 miliardi di euro. “Si tratta di immunizzare l'economia e la società europea”, ha detto Hahn. La Commissione intende raccogliere sui mercati circa 150 miliardi di euro l'anno, un volume che farà dell'Ue uno dei maggiori emittenti in euro. Il ritmo mensile - ha spiegato Hahn - dovrebbe essere di 15-20 miliardi. Il commissario ha lasciato intendere che si aspetta un rendimento negativo o vicino allo zero dalle emissioni. La Commissione utilizzerà un'ampia gamma di scadenza e strumenti. “La macchina sarà pronta a giugno per andare sui mercati entro luglio”, ha detto Hahn. Ma a una condizione: tutti gli stati membri devono aver ratificato la “decisione sulle risorse proprie”, lo strumento legale che consente alla Commissione di indebitarsi.



Finora la “decisione sulle risorse proprie” è stata ratificata da 17 stati membri. Quelli che non hanno ancora completato la procedura sono Germania, Estonia, Polonia, Ungheria, Austria, Finlandia, Romania, Olanda, Irlanda e Lituania. Le tensioni maggiori riguardano la Germania, dove la Corte costituzionale ha ordinato al presidente della Repubblica di non firmare la ratifica approvata dal Bundestag in attesa che i giudici di Karlsruhe si esprimano su un ricorso, e la Polonia, dove un piccolo partito nazionalista della coalizione al governo si oppone a finanziare il debito di altri paesi e l'opposizione non vuole soccorrere il PiS. “Non c'è un piano B”, ha detto Hahn: in Germania “quello che dobbiamo fare è assicurarci che la Corte costituzionale tedesca possa superare le sue riserve e il presidente tedesco possa firmare la ratifica”. Sulla Polonia, Hahn non si è voluto esprimere: “Non interferisco nella politica nazionale”, ma “da quello che capisco dal dibattito interno politico i principali partiti al governo e all'opposizione sostengono Next Generation Eu”.



Se gli ostacoli tedesco e polacco saranno rimossi (e se non ne comparirà uno nuovo in Ungheria) entro la fine di giugno, la Commissione potrà emettere titoli sui mercati dall'1 di luglio. Le prime risorse andranno a quei paesi che avranno presentato per primi il loro piano nazionale di ripresa e resilienza, sempre che sia approvato dalla Commissione e dal Consiglio. L'Austria si è messa in pole position: Hahn ha annunciato che il suo paese ha presentato un piano nazionale da 600 pagine che è stato ben accolto dalla Commissione. Gli stati membri hanno diritto al 13 per cento di prefinanziamento, mentre il resto verrà erogato sulla base della realizzazione di obiettivi e risultati. Ma non ci saranno subito tutti i 100 miliardi di prefinanziamento. Con una capacità di assorbimento dei mercati valutata tra i 15 e i 20 miliardi al mese per le emissioni del Recovery fund, il completamento delle prime erogazioni potrebbe avvenire solo a fine anno. Poi gli esborsi delle varie rate proseguiranno fino alla fine del 2028.



Come verrà ripagato poi il debito del Recovery fund, destinato a restare a bilancio dell'Ue fino al 2058? La parte dei prestiti sarà restituita dagli stati membri. Il resto dovrebbe essere finanziato da nuove risorse proprie (cioè tasse o prelievi europei, generalmente settoriali). Hahn ha annunciato che “entro la fine di giugno” sarà presentata una prima proposta per introdurre almeno tre risorse proprie: tassa digitale, meccanismo di aggiustamento carbonio alla frontiera (carbon tax anche se non si può chiamare così per le regole della Wto) e il sistema degli scambi di emissioni. L'obiettivo della Commissione sarà di raccogliere 15 miliardi l'anno per garantire il pagamento di interessi e capitale a partire dal 2026 e 2027. Ma “questo pacchetto deve essere adottato da tutti gli stati membri (cioè all'unanimità, ndr) e dal Parlamento europeo”, ha ricordato Hahn: “Tutti gli stati membri significa che ci sono diversi visioni e approcci”. Tradotto: gli stati membri sono divisi. Hahn ha anche annunciato che nel 2024 la Commissione farà una proposta per introdurre come risorsa propria una tassa sulle transazioni finanziarie. Ma la stima delle entrate di 50 miliardi - che era stata fatta dalla Commissione nel 2011 - “non è più valida”, ha detto Hahn: “All'epoca includeva anche il Regno Unito e i mercato finanziario di Londra che è un attore chiave. Dimenticatevi questa cifra”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni