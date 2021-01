L'Ue vuole le dosi inglesi di AstraZeneca

“Nel nostro contratto non è specificato che il Regno Unito abbia la priorità perché ha firmato per primo”, ha detto la commissaria alla Sanità, Stella Kyriakides, in una conferenza stampa improvvisata dopo una giornata caotica. "Rigettiamo la logica del primo che arriva è il primo a essere servito. Questo può funzionare dal macellaio di quartiere, non in un contratto”