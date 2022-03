L'europeissimo Zelensky e il sogno di tornare in 28

Volodymyr Zelensky era diventato presidente di un’Ucraina incastonata tra la Russia e l’Unione europea, un paese in cui la vita trascorreva identica a quella di Varsavia o di Budapest o di Parigi. Un’Ucraina che sapeva di avere una guerra che ribolliva nella sua parte orientale, diventata una dolorosa normalità, ma che non impediva che la nazione continuasse il suo slancio verso il futuro. In Zelensky il paese aveva visto molta freschezza, una faccia conosciuta dalla televisione che non veniva dalla politica e che quindi forse sapeva lottare contro la corruzione meglio degli altri. Era stato votato con l’illusione ingenua e pazza che quel professore diventato presidente in una serie tv intitolata “Servitore del popolo” si potesse rivelare altrettanto bravo, altrettanto onesto, altrettanto giusto anche nella realtà. Gli ucraini sono dei sognatori e quando il presidente Zelensky dimostrava di amare molto il suo status e poco il suo lavoro, c’erano rimasti molto male: i cittadini protestavano, i giornalisti lo attaccavano, gli oppositori chiedevano le dimissioni. Poi l’Ucraina è stata attaccata dalla Russia, Kyiv si è svegliata sotto le bombe e da allora non dorme più. Non dorme Kharkiv, non dorme Odessa, non dorme Mariupol’, non dorme più nessuno. E in questa veglia tragica e inebriante il popolo ucraino s’è unito al suo presidente, alle sue occhiaie più marcate, agli annunci vitali che lancia ai leader europei per dire: noi siamo qui, resistiamo e questa resistenza è la cosa più europea che abbiate mai visto.

