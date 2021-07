Quel ghiribizzo europeo che si chiama “belgitudine”

Tra i vari popoli della Gallia “i più forti sono i belgi”, scriveva Giulio Cesare nel De Bello Gallico, più di due mila anni fa. Poi il Belgio ha deluso le aspettative. Che altro dire di un paese che non è una nazione ma un progetto creato a tavolino come stato cuscinetto, al quale i governanti d’Europa dovettero trovare un monarca per evitare il caos delle repubbliche rivoluzionarie, un paese che più di recente l’ex presidente americano Donald Trump pensava fosse soltanto “una bella città”, i cui sport nazionali sono l’hockey su prato e i piccioni viaggiatori, un paese che regolarmente si ritrova senza governo per due anni, ma nel quale a gestire una pandemia sono nove ministri della Sanità? Il primo re scelto dalle altre monarchie europee, il duca Luigi di Nemours, rinunciò all’incarico. Da Leopoldo I nel 1831 a Filippo, oggi il monarca è “re dei belgi” e non del Belgio. Fu una decisione preveggente: 190 anni dopo l’indipendenza, fiamminghi e francofoni, le due principali comunità del Belgio, vivono in due mondi separati, ignorandosi o odiandosi reciprocamente a seconda delle stagioni. Nel 2007, quando nel giorno della festa nazionale una tv chiese al primo ministro dell’epoca di cantare l’inno nazionale, il fiammingo Yves Leterme si mise a cantare la Marsigliese, l’inno francese. A unire i belgi sono la birra, le cozze, le patatine fritte, e una squadra di calcio che si ritrova in testa alla classifica mondiale e che da cinque anni permette di sognare di vincere i campionati europei o mondiali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni