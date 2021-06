Il sound ostile del patrigno della Slovenia

Le musiche trasmesse da Radio Student sembrano la colonna sonora di un cortometraggio di David Lynch. Suonano come stralci di sogni, di paure, di avanguardie. Su Radio Student si costruisce e si dibatte la Slovenia del futuro dal 1969 e la sua fondazione è legata alle proteste studentesche dell’anno prima. Ormai Radio Student ha perso la sua esclusività universitaria, è diventata un’emittente che ascoltano un po’ tutti, fa ancora riferimento all’Università di Lubiana, ma ha un valore nazionale. Matjaz Zorec, che oggi ne è il direttore, ci ha detto che è nato come uno spazio per confrontarsi liberamente e ascoltare musica. E’ stata così per tanti anni, anche in quelli più duri e controversi della storia della nazione, quando c’era la Jugoslavia e quando la Jugoslavia non c’era più. Per questo sono rimasti tutti colpiti quando anche Radio Student ha perso i finanziamenti del ministero della Cultura. “Siamo una delle tante vittime di questo governo – dice Zorec – con l’aggravante che noi non facciamo profitti, non possiamo stare sul mercato”. Quando Janez Jansa, primo ministro della Slovenia, è arrivato al suo terzo mandato non consecutivo, tutti si aspettavano che avrebbe cercato di portare a compimento quello che aveva tentato di fare nei mandati precedenti. Incluso il suo attacco al pluralismo, ai media, anche a una radio studentesca, che lo ha fatto molto infuriare quando lo scorso anno scrisse su Twitter “morte al jansismo”, parafrasando il “morte al nazismo” dei partigiani comunisti durante la Seconda guerra mondiale. “Siamo di sinistra, ma abbiamo sempre contestato tutti, anche i governi arrivati prima di questo. Non ci aspettavamo che anche la nostra radio sarebbe finita sotto il bulldozer”. Il bulldozer Jansa sta portando avanti una guerra dura e frettolosa contro tutte le testate che non sono dalla sua parte. Il metodo è quello già sperimentato da Viktor Orbán in Ungheria, e tra i due il legame è forte. Anzi, c’è chi crede che Jansa altro non sia che un progetto di Orbán, che gli ha anche mandato i suoi uomini, i suoi oligarchi a finanziare la sua televisione, la Nova24Tv fondata nel 2015. Jansa si è trasformato nel difensore, la guardia del corpo dell’orbanismo, lo ha importato, applicato e seguito fedelmente.

Il primo luglio la Slovenia assumerà la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e c’è preoccupazione, non tanto per il suo programma, ma perché dietro Jansa c’è Orbán e sono in tanti a pensare che il premier ungherese userà l’occasione come se fosse sua. Albin Sybera, analista di Visegrad Insight, ci ha detto che c’è anche un altro rischio: “Se Jansa utilizzerà al livello europeo la stessa retorica divisiva che utilizza a livello nazionale, potrebbe essere un impulso anche per gli altri populisti per alzare i toni, il linguaggio estremo diventerebbe mainstream”. Siamo andate a indagare tra le pieghe di questa presidenza che ci accompagnerà per sei mesi, tra i programmi, le aspettative e i piani passati e futuri di Janez Jansa, un Orbán più piccolo che si crede Trump, e che come l’ex presidente americano ha due passioni: Twitter e il deep state.

