Il modello portoghese è capovolgere le aspettative

Ursula von der Leyen ha iniziato il suo “NextGenerationEU tour” da Lisbona, e ha consegnato nelle mani del primo ministro, Antonio Costa, la valutazione della Commissione sul piano nazionale di ripresa e resilienza del Portogallo. La scelta è simbolica. “Non è un caso”, ha detto von der Leyen durante la conferenza stampa insieme a Costa. Il Portogallo non è solo il paese che per primo ha presentato il suo piano di Recovery. Non solo ha la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. E’ soprattutto una delle storie di successo della crisi del debito sovrano della zona euro di dieci anni fa. Con l’arrivo di Costa al governo c’è stata una correzione di rotta sulle misure del piano di salvataggio per allentare l’impatto sociale, senza rotture o scontri come avvenuto con la Grecia nel 2015. Per certi aspetti il modello Costa può addirittura essere considerato come l’ispiratore del NextGenerationEU. Il principio non è più quello del periodo 2010-12, quando i creditori imponevano le condizioni per fornire i loro prestiti ai paesi in difficoltà. Adesso le riforme sono proposte dalle capitali nazionali sulla base delle loro esigenze e concordate con Bruxelles. Il giudizio della Commissione sul piano del Portogallo è ovviamente positivo. “Non ci sono dubbi che trasformerà profondamente l’economia portoghese”, ha detto von der Leyen. La pagella è ottima: 10 “A” su 11 indicatori e nessuna “C”. L’unica “B” riguarda il capitolo dei costi. E’ la stessa pagella della Spagna, il secondo paese ad aver ricevuto la visita di von der Leyen (rassicuratevi: all’Italia tocca martedì 22 giugno).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni