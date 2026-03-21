Gli attacchi delle milizie filoiraniane in Iraq arrivano fino alle zone più sicure di Baghdad

L'incendio di lunedì al lussuoso Rasheed Hotel, situato in una posizione strategica ai margini della Green Zone, ha alzato la tensione nella capitale irachena. Munizioni simili sono state usate in altri attacchi recenti

Damasco. A pochi mesi da quando la capitale irachena era stata definita “una città sorprendentemente fiorente” dall’Economist per via della costruzione di hotel scintillanti, un attacco contro quello che era considerato da tempo il più sicuro della città ha fatto salire la tensione. Il Rasheed Hotel, situato in una posizione strategica ai margini della Green Zone, è da anni uno dei principali luoghi di incontro per colloqui, negoziati ed eventi con dignitari stranieri. Vanta una piscina circondata da palme da dattero e un giardino che rappresenta un’oasi nel cuore di una Baghdad spesso colpita da tempeste di sabbia e da una qualità dell’aria malsana. La Festa nazionale italiana e la Giornata dell’Unione europea si tengono spesso nella grande sala principale dell’hotel, mentre diverse missioni diplomatiche e altri uffici sono ospitati nei suoi 18 piani. Fonti a Baghdad hanno riferito al Foglio che la missione di consulenza dell’Unione europea affitta stabilmente da anni due piani per il proprio personale, proprio grazie al livello di sicurezza garantito dalla struttura. Un membro dello staff dell’hotel aveva raccontato al Foglio, durante una visita nella capitale alla fine dello scorso anno, che una singola stanza costa almeno circa 400 dollari a notte.

L’attacco con drone avvenuto lunedì scorso ha colpito due piani dell’hotel, provocando un incendio che ha illuminato il cielo della città. Fonti del ministero dell’Interno hanno dichiarato che le fiamme sono state rapidamente domate e che non ci sono stati feriti. Tuttavia, secondo alcune fonti, diversi ospiti hanno lasciato non solo la struttura ma anche Baghdad il giorno successivo, per precauzione. Nel corso di questo mese, diverse ambasciate statunitensi nella regione hanno iniziato a imporre al proprio personale misure di shelter-in-place, mentre il conflitto tra Stati Uniti e Israele – e quelli considerati loro alleati regionali – da un lato, e l’Iran dall’altro, diventa sempre più violento e imprevedibile.

Il 13 marzo, l’ambasciata statunitense a Baghdad ha diffuso un avviso in cui si afferma che “milizie terroristiche allineate all’Iran hanno attaccato anche hotel frequentati da stranieri e altre strutture legate agli Stati Uniti in tutto l’Iraq, inclusa la Regione del Kurdistan iracheno”, sottolineando che “lo spazio aereo è chiuso e i voli commerciali non operano dall’Iraq”. Martedì sono stati compiuti ulteriori attacchi nella capitale irachena, incluso uno contro l’ambasciata degli Stati Uniti. “Ancora una volta, gruppi fuori legge hanno compiuto un atto criminale di aggressione prendendo di mira la sede dell’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale, Baghdad, questa sera. Questo atto criminale, condannato e respinto dallo stato, costituisce un palese attacco terroristico contro la sovranità e l’autorità dell’Iraq”, si legge in una dichiarazione del 17 marzo firmata da Sabah Al-Numan, portavoce del comandante in capo delle Forze armate irachene. Prendere di mira missioni diplomatiche, ha aggiunto, “pone l’Iraq in una posizione difficile davanti alla comunità internazionale e può portare a misure che minacciano gli interessi del nostro paese e del nostro popolo”.

L’attacco di lunedì contro il Rasheed Hotel è stato condotto utilizzando quello che sembra essere un drone esplosivo a basso costo e a senso unico. Numerosi altri attacchi contro obiettivi collegati agli Stati Uniti in Iraq, nelle ultime settimane, hanno impiegato munizioni simili. Quello di lunedì sera non è stato il primo attacco contro l’iconico hotel di 18 piani, costruito nel 1982 durante gli sforzi di modernizzazione finanziati dalla ricchezza petrolifera irachena. Dopo l’invasione americana del 2003, l’hotel, precedentemente di proprietà statale, fu occupato dalle forze americane e trasformato di fatto in una base temporanea. Nell’ottobre del 2003 diversi razzi lo colpirono mentre vi soggiornava l’allora vicesegretario alla Difesa Paul Wolfowitz, uccidendo un soldato statunitense, e la struttura subì ulteriori danni durante una serie di attentati che colpirono la capitale irachena nell’agosto 2009.