Due navi iraniane sono salpate dalla Cina

Secondo un’analisi del Washington Post, due cargo della compagnia statale iraniana IRISL hanno lasciato un porto chimico nel sud della Cina diretti in Iran. Esperti ritengono che possano trasportare perclorato di sodio, componente chiave per il carburante dei missili balistici

Due navi di proprietà di una compagnia iraniana, accusata dagli Stati Uniti di fornire materiale al programma missilistico balistico di Teheran, hanno lasciato questa settimana un porto cinese di stoccaggio chimico cariche di merce e dirette in Iran, secondo un'analisi del Washington Post basata su dati di tracciamento navale, immagini satellitari e documenti del Dipartimento del Tesoro.

Le navi fanno parte della Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), una compagnia statale soggetta a sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea, che il Dipartimento di Stato americano ha definito la “linea di navigazione preferita dai proliferatori iraniani e dagli agenti di approvvigionamento”.

La Shabdis e la Barzin — in grado di trasportare rispettivamente fino a 6.500 e 14.500 container da 20 piedi — avevano attraccato al porto di Gaolan a Zhuhai, città sulla costa sud-orientale della Cina. Esperti hanno riferito al Post che Gaolan è un porto di carico per prodotti chimici, tra cui il perclorato di sodio, un precursore chiave del carburante solido per razzi di cui l'Iran ha un bisogno urgente per il suo programma missilistico.

Una dozzina di altre navi IRISL ha visitato il porto dall'inizio dell'anno. Gli esperti hanno però affermato che sarebbe rilevante che Pechino consentisse a qualsiasi nave di partire in questo momento diretta in Iran con materiale legato alle armi, poiché si aspettavano che la Cina — il principale e più potente rivale strategico degli Stati Uniti — fosse prudente riguardo a tale azione mentre Stati Uniti e Iran sono in combattimento diretto.

“La Cina avrebbe potuto trattenere queste navi in porto, imporre un ritardo amministrativo, inventare un blocco doganale — qualsiasi numero di strumenti burocratici — ma non lo ha fatto”, ha detto Isaac Kardon, senior fellow del Carnegie Endowment for International Peace, al Post. “È una scelta politica deliberata, presa durante una guerra attiva in cui Pechino chiede pubblicamente moderazione".

Sebbene l'IRISL operi come grande vettore commerciale, Kardon ha affermato che le circostanze di questi trasporti suggeriscono fortemente che il carico sia perclorato di sodio. “Dato il precedente storico, la spiegazione più parsimoniosa è che stiano caricando la stessa merce che trasportano da oltre un anno”, ha dichiarato.

L'ambasciata cinese a Washington non ha risposto ai messaggi che richiedevano un commento. Il Pentagono, la Casa Bianca e il Dipartimento del Tesoro americano non hanno nemmeno loro risposto alle richieste di commento.

La Barzin è arrivata sabato al porto di Gaolan. In base a quanto la nave fosse immersa nell'acqua al momento della partenza lunedì, sembra aver imbarcato del carico. Questo dato — contenuto nei sistemi di tracciamento navale e noto come pescaggio — suggerisce anche che la Shabdis abbia caricato merce tra il suo arrivo mercoledì e la partenza giovedì. La società di intelligence marittima Pole Star Defense ha verificato in modo indipendente l'analisi del pescaggio condotta dal Post.

“Il porto di Gaolan ospita alcuni dei più grandi terminal di stoccaggio di prodotti chimici liquidi nel sud della Cina”, ha dichiarato Miad Maleki, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro che ha lavorato sulle sanzioni contro l'Iran e oggi consulente senior presso la Foundation for Defense of Democracies.

Maleki ha affermato che, sulla base della storia dei trasferimenti di questa sostanza chimica dal porto di Gaolan all'Iran, del coinvolgimento dell'IRISL e dei movimenti della Barzin e della Shabdis, la sua valutazione è che le due navi attualmente in transito stiano trasportando perclorato di sodio.

A sabato, le navi si trovavano nel Mar Cinese Meridionale, secondo i dati AIS, che forniscono informazioni in tempo reale su posizione, pescaggio, velocità, rotta e destinazione delle imbarcazioni. I dati sono stati forniti dalla società di intelligence globale Kpler.

La Barzin ha gettato l'ancora al largo della Malaysia. La sua destinazione rimane il porto di Bandar Abbas, a circa 6.400 chilometri di distanza, dove è attesa sabato prossimo. La Shabdis è attualmente in navigazione, con circa 7.200 chilometri ancora da percorrere, e dovrebbe arrivare al porto iraniano di Chabahar il 16 marzo. Entrambi i porti si trovano nello Stretto di Hormuz e ospitano importanti basi navali iraniane. Immagini satellitari di lunedì mostrano fumo nero che si leva da più siti dopo che Bandar Abbas è stata colpita dai bombardamenti statunitensi e israeliani iniziati il fine settimana precedente.

L'Office of Foreign Assets Control del Tesoro ha annunciato l'anno scorso sanzioni volte in parte a interrompere la produzione di missili balistici iraniani, concentrandosi sul blocco del flusso di perclorato di sodio e sebacato di diottile dalla Cina all'Iran. Il perclorato di sodio viene utilizzato per produrre perclorato di ammonio. Quest'ultimo, insieme al sebacato di diottile, può essere impiegato nei propellenti solidi che alimentano i missili balistici.

Gli Stati Uniti accusano da anni la Cina di fornire alla sua alleata Iran tecnologia e materiali legati ai missili. Pechino ha spesso negato un'assistenza diretta, affermando che le accuse americane sovrastimino scambi commerciali o di materiale a doppio uso. Il perclorato di sodio ha un ristretto ambito di utilizzo civile al di fuori dei propellenti per razzi e dei fuochi d'artificio.

Se le navi partite da Gaolan questa settimana stessero trasportando perclorato di sodio, ciò rappresenterebbe un allontanamento dall'approccio precedentemente adottato dalla Cina nel bilanciare i propri interessi nella regione, ha dichiarato Grant Rumley, senior fellow del Washington Institute for Near East Policy. “Con missili e droni che si abbattono sugli stati del Golfo, qualsiasi dimostrazione di sostegno nei confronti dell'Iran rischia di compromettere i rapporti della Cina con numerosi paesi della regione”, ha continuato. “È una strategia insolitamente audace.”

Le altre 12 navi IRISL che hanno visitato il porto di Gaolan dall'inizio dell'anno hanno tutte attraccato allo stesso terminal della Barzin e della Shabdis, e le variazioni di pescaggio suggeriscono che tutte tranne una abbiano imbarcato del carico. Alcune — come la Barzin — sono note trasportatrici di perclorato di sodio, stando a quanto riferito da esperti e resoconti giornalistici che citano valutazioni di agenzie di intelligence e analisi di immagini satellitari.

Alcune delle navi hanno transitato dal porto di Gaolan con una cadenza quasi quotidiana durante una settimana di metà febbraio, mentre le forze statunitensi si concentravano vicino all'Iran e un secondo round di colloqui nucleari si concludeva senza una svolta.

L'analisi del pescaggio indica che molte delle navi hanno scaricato il proprio carico al porto Shahid Rajaee in Iran, che gestisce la grande maggioranza del commercio container del paese. L'anno scorso, dopo un'esplosione in quel porto che ha ucciso almeno 17 persone, un esame del Post delle immagini disponibili aveva dimostrato che l'esplosione era stata causata da un incendio chimico scoppiato in un container. Gli esperti avevano affermato che il colore del fumo indicava la presenza di perclorati.

I dati AIS suggeriscono che alcune delle navi siano state recentemente costrette a modificare le proprie rotte pianificate a causa dei raid statunitensi e israeliani. Tre navi dirette a Bandar Abbas — la Hamouna, l'Abyan e l'Arzin — hanno cambiato la destinazione AIS in “alto mare” dopo l'inizio degli attacchi e sabato si trovavano vicino alle acque iraniane. Un'altra nave, la Basht, ha smesso di trasmettere i dati AIS giovedì, a circa 21 chilometri da Bandar Abbas.

Nel frattempo, almeno due navi IRISL sono in rotta verso il porto di Gaolan.

I raid di Stati Uniti e Israele hanno colpito duramente i bunker di stoccaggio dei missili iraniani e i depositi sotterranei. “Il bisogno di Teheran di precursori per propellenti è passato da urgente a esistenziale”, ha dichiarato Kardon al Post.