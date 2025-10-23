L'estrema destra vuole la sovranità di Israele sulla Cisgiordania. Liti in corso

Il parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge del parlamentare di estrema destra Avi Maoz per applicare la sovranità israeliana in Cisgiordania. Bibi cerca di frenare e vede J.D. Vance: gli Stati Uniti non vogliono affrontare l'argomento ora

Questa settimana sono ricominciati i lavoratori della Knesset, il parlamento israeliano. La riapertura è stata caotica, piena di litigi, confusa da urla di una politica già entrata in campagna elettorale. Non si sa quanto reggerà il governo del primo ministro Benjamin Netnayahu, ma al massimo fra un anno ci saranno le prossime elezioni e il dramma del 7 ottobre avrà un ruolo pesante. Lo scontro con Hamas non si è concluso, ci sono ancora i corpi degli ostaggi a Gaza e c’è una fase due del piano per il futuro della Striscia, legato al disarmo dei terroristi, che stenta a partire. Per provare quanto il cessate il fuoco potrà ancora reggere, in questi giorni in Israele vanno e vengono funzionari americani di alto livello: il segretario di stato Marco Rubio arriverà oggi e il vicepresidente J. D. Vance è ripartito ieri dopo aver incontrato il primo ministro Netanyahu, che ci ha tenuto a dire che Israele è un partner degli Stati Uniti non un vassallo. Vance ha confermato, ammettendo che gli americani vogliono un medio oriente stabile perché intendono occuparsene il meno possibile.

Mentre Vance era ancora in Israele, la Knesset ha approvato un disegno di legge per applicare la sovranità israeliana in Cisgiordania. La proposta è del parlamentare di estrema destra Avi Maoz e dice: “Le leggi, il sistema giudiziario, l’amministrazione e la sovranità dello stato di Israele si applicheranno a tutte e aree di insediamento in Giudea e Samaria”. Ci vorranno altre votazioni per l’approvazione finale, ma Netanyahu aveva chiesto ai parlamentari di rimandare la discussione. Gli Stati Uniti non vogliono che si affronti l’argomento ora, il programma di portare avanti le annessioni in Cisgiordania danneggia il sostegno dei paesi arabi che fanno parte del piano per il nuovo medio oriente. La campagna elettorale israeliana avrà un impatto sul nuovo medio oriente.