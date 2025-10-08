L'amministrazione Trump ha evacuato una donna americana da Gaza

Ahlam Firwana, madre di un uomo che presta servizio nella Marina americana, è stata portata via dalla Striscia devastata dalla guerra grazie a una collaborazione silenziosa e straordinaria tra i governi degli Stati Uniti, di Israele e della Giordania

Una donna palestinese, il cui figlio presta servizio nella Marina degli Stati Uniti, è stata segretamente evacuata dalla Striscia di Gaza devastata dalla guerra nelle ultime settimane, dopo un intervento dell'amministrazione Trump e dei governi israeliano e giordano, secondo persone informate sulla questione e una corrispondenza esaminata dal Washington Post.

L'operazione, che ha comportato una pausa coordinata degli attacchi militari israeliani per salvaguardare i movimenti della donna, illustra l'estrema difficoltà di orchestrare un'uscita legale dalla Striscia di Gaza senza risorse e influenza. L'insolita operazione è avvenuta mentre l'amministrazione Trump è stata accusata di chiudere un occhio sulle sofferenze dei palestinesi a Gaza, anche quando si tratta di cittadini statunitensi.

Per Ahlam Firwana, di 59 anni, la fuga verso la salvezza ha richiesto una donazione di 10 mila dollari per coprire i costi di trasporto, un sofisticato software per monitorare i suoi spostamenti durante l'assalto militare israeliano in corso e il coinvolgimento diretto di alti funzionari statunitensi che hanno contribuito a garantire accordi con i governi di Giordania e Israele per facilitare la partenza della donna da Gaza.

Il figlio di Firwana, il sottufficiale della Marina Younis Firwana, di 32 anni, si è arruolato nell'esercito nel 2023 alla ricerca di un percorso per ottenere la cittadinanza statunitense. Dopo l'inizio della guerra di Gaza nell'ottobre dello stesso anno, sua madre e i suoi sei fratelli hanno dovuto affrontare pericoli e privazioni sempre crescenti, ha ricordato in un'intervista. Nel 2024, la casa di sette piani della famiglia è stata rasa al suolo dai bombardamenti. Il cibo e le medicine scarseggiavano.

“Erano arrivati al punto”, ha detto, “di mangiare mangime per uccelli”.

L'evacuazione dei cittadini statunitensi da Gaza è stata una questione controversa sin dall'inizio della guerra, dopo che i militanti di Hamas hanno organizzato un attacco coordinato e mortale in Israele il 7 ottobre 2023. Da allora, i palestinesi americani e le loro famiglie hanno lamentato che gli Stati Uniti non stavano facendo abbastanza per garantire l'uscita sicura dei cittadini statunitensi da Gaza, e alcuni hanno citato in giudizio l'amministrazione Biden a dicembre.

Maria Kari, un avvocato che rappresenta alcune di queste famiglie ma che non è stata coinvolta nell'evacuazione di Ahlam Firwana, ha affermato che la situazione è diventata più grave sotto la presidenza di Donald Trump. Ad agosto, il dipartimento di stato ha annunciato che avrebbe sospeso i visti turistici per le persone provenienti da Gaza. La decisione è stata presa pochi giorni dopo che l'attivista di estrema destra Laura Loomer ha reagito al video di bambini palestinesi e dei loro accompagnatori in arrivo all'aeroporto di San Francisco etichettando il programma come una “minaccia alla sicurezza nazionale”. Loomer esercita un'influenza enorme sul presidente, sebbene non ricopra alcun ruolo ufficiale nell'amministrazione.

Secondo quanto riferito da avvocati e gruppi per i diritti umani, ai figli e ai coniugi di cittadini statunitensi è stata negata la richiesta di evacuazione per motivi di sicurezza nazionale.

Younis Firwana ha ottenuto la cittadinanza statunitense nel febbraio 2024, il giorno in cui si è diplomato al campo di addestramento della Marina. Gli è stato detto, ha raccontato, di stare sotto la bandiera giordana durante la cerimonia, poiché gli Stati Uniti non riconoscono la bandiera palestinese.

Dalla California, dove è di stanza come medico della Marina, Younis Firwana ha lavorato dall'inizio del 2024 per coordinare la partenza di sua madre attraverso la Giordania. Aveva richiesto anche un trattamento accelerato per i casi dei suoi fratelli, ma ha ricevuto un rifiuto in tutti i casi tranne quello di sua madre, ha detto. Ha ottenuto l'approvazione dai funzionari dell'immigrazione statunitensi per il suo ingresso negli Stati Uniti, ma non è riuscito a trovare nessuno che potesse scortarla fuori da Gaza o aiutarla a rinnovare il suo passaporto scaduto. I funzionari statunitensi, ha detto, gli hanno detto che avevano le mani legate.

All'inizio di settembre, Younis Firwana è stato messo in contatto con la Special Operations Association of America, un'organizzazione di veterani che dall'inizio della guerra ha sostenuto l'evacuazione legale di circa 1.100 persone da Gaza, tra cui la madre di un soldato statunitense.

Alex Plitsas, membro del gruppo di veterani e senior fellow presso l'Atlantic Council, ha messo insieme una squadra per aiutare la famiglia Firwana. Tra loro c'era Steve Gabavics, un colonnello dell'esercito in pensione che ha prestato servizio a Gerusalemme dal 2001 al 2004 come capo di stato maggiore del coordinatore della sicurezza statunitense per Israele e l'Autorità palestinese.

Plitsas ha anche chiesto l'aiuto di Morgan Ortagus, vice inviata speciale di Trump in medio oriente e lei stessa riservista della Marina, che ha messo in contatto il team con alti funzionari dell'ambasciata americana ad Amman, in Giordania. Secondo i messaggi esaminati dal Washington Post, un altro membro del gruppo ha informato il Consiglio di sicurezza nazionale del piano.

I portavoce della Casa Bianca e del dipartimento di stato non hanno risposto alle richieste di commento.

Un funzionario statunitense, che come altri ha parlato in condizione di anonimato per discutere dell'evacuazione di Ahlam Firwana, ha attribuito il successo dell'operazione ai diplomatici statunitensi ad Amman. “Il team dell'ambasciata in Giordania ha fatto tutto il possibile per aiutare la madre di un militare americano a uscire sana e salva da Gaza”, ha detto questa persona. “Questo è un esempio del lavoro eroico che i nostri funzionari del servizio estero svolgono ogni giorno in tutto il mondo”.

Gabavics ha affermato di aver sfruttato le relazioni instaurate nel corso della sua carriera, compresi i contatti all'interno dell'esercito israeliano e delle organizzazioni di sicurezza e intelligence israeliane Shin Bet e Mossad, per ottenere l'approvazione dell'uscita di Ahlam Firwana da Gaza. Un rappresentante del Coordinatore delle attività governative nei territori, un'unità del Ministero della Difesa israeliano, ha confermato di aver ricevuto una richiesta di commento, ma non ha fornito alcuna risposta. Un portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Gabavics ha dichiarato al Post che le conversazioni con gli israeliani si sono concentrate in parte sull'assicurarsi che “non prendessero di mira la sua posizione” e che cercavano “una zona cuscinetto di sicurezza intorno a lei” in modo che la squadra di estrazione non venisse colpita involontariamente da un attacco militare.

All'ambasciata giordana a Washington, i funzionari hanno accelerato l'approvazione per l'ingresso di Ahlam Firwana in Giordania. L'ambasciatrice, Dina Kawar, ha dichiarato in un comunicato che il suo governo era “lieto di contribuire a facilitare” l'uscita di Firwana da Gaza e che il gesto doveva essere considerato parte dello “sforzo umanitario continuo e più ampio della Giordania, non un'eccezione”. “Ogni giorno”, ha aggiunto Kawar, “la Giordania lavora silenziosamente e instancabilmente per sostenere chi è nel bisogno”.

Ben Clay, un veterano delle operazioni speciali dell'esercito che ha guidato l'operazione di estrazione, ha dichiarato di aver utilizzato un'applicazione da lui sviluppata per determinare le rotte di trasporto più sicure. Quando il piano originale di una scorta israeliana è stato abbandonato a causa di ritardi burocratici, il gruppo di veterani ha donato 10 mila dollari per noleggiare un mezzo di trasporto terrestre per trasferire in sicurezza Firwana dal suo edificio nella città di Gaza al valico di frontiera di Kerem Shalom, nell'angolo sud-orientale dell'enclave, secondo i messaggi esaminati dal Washington Post.

A metà settembre, Israele ha ordinato l'evacuazione dell'intera popolazione della città di Gaza, mentre l'offensiva si intensificava. Con il peggiorare della situazione, il piano di trasporto concordato è stato abbandonato. Uno dei figli di Firwana ha trovato un veicolo e ha iniziato a guidare sua madre verso il cancello.

Non sono andati molto lontano, poiché le strade erano intasate da persone che cercavano di fuggire. Con l'aiuto della figlia, Firwana ha completato gli ultimi nove chilometri a piedi, protetta dall'alto dai mezzi di sorveglianza e dalla sospensione dei bombardamenti aerei.

Il viaggio è durato in tutto 19 ore. Il 17 settembre, Plitsas ha inviato a un piccolo gruppo di collaboratori un messaggio celebrativo di due parole: “È FUORI!”.

Kari, l'avvocato che rappresenta le famiglie palestinesi americane, ha accolto con favore la notizia del rilascio di Firwana, ma ha affermato che il caso solleva interrogativi su altre persone che rimangono bloccate, tra cui la sua cliente Salsabeel Elhelou, cittadina statunitense che sta cercando di far evacuare i suoi tre figli non cittadini. Le e-mail condivise con il Washington Post mostrano che l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ha citato la “sicurezza nazionale degli Stati Uniti” e le preoccupazioni relative ai visti come motivi per non aiutare a evacuare i figli di Elhelou.

Il governo degli Stati Uniti ha mostrato deferenza nei confronti delle famiglie dei militari, rendendo però “molto chiaro che, in generale, non si cura delle vite dei palestinesi, anche quando si tratta di palestinesi americani”, ha affermato Kari.

Per ora, Ahlam Firwana rimane in Giordania, in attesa dell'approvazione del visto. Suo figlio ha detto di essere ansioso di aiutare il resto della sua famiglia a lasciare Gaza, ma deve attendere un processo di richiesta del visto lento e poco trasparente.

Apprendere che il caso di sua madre aveva attirato l'attenzione di alti funzionari del governo statunitense ha avuto un profondo effetto sui Firwana, ha detto suo figlio. “Significa molto che queste persone si preoccupino della mia famiglia”, ha detto. “Non sono solo”. Si chiede però perché la partenza di sua madre abbia richiesto un intervento così straordinario, quando negli anni precedenti gli Stati Uniti avevano stabilito una politica a sostegno dei reinsediamenti umanitari dalle zone di guerra, tra cui l'Ucraina e l'Afghanistan.

“Gli Stati Uniti”, ha aggiunto, “dovrebbero fare di più”.

Younis Firwana con la sua famiglia alla cerimonia di laurea presso il campo di addestramento della Marina a Great Lakes, Illinois (Per gentile concessione di Younis Firwana)

