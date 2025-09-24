Il discorso di Zelensky all'Onu: "Solo armi e alleanze forti garantiscono la pace"

Il presidente ucraino lancia un appello diretto ai leader mondiali: il diritto internazionale da solo non basta, servono partner disposti a difenderlo e strumenti per fermare le aggressioni dalla Russia: "Altrimenti, Putin continuerà a spingere la guerra sempre più in là. L'Ucraina è solo la prima"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'importanza delle armi per garantire la sicurezza e la pace: contano solo "alleanze forti, solo partner forti e solo le nostre armi. Il Ventunesimo secolo non è molto diverso dal passato e se una nazione vuole la pace, deve comunque lavorare sulle armi. Non il diritto internazionale, non la cooperazione, le armi decidono chi sopravvive". È disgustoso ma questa è la realtà, dice Zelensky. Il diritto internazionale non funziona appieno se non si hanno amici potenti veramente disposti a difenderlo, "e anche questo non funziona senza armi". Secondo il presidente ucraino nessuna istituzione internazionale può fermare le aggressioni, né il Palestina, né in Sudan, questi paesi non possono aspettarsi altro se non dichiarazioni, e la Siria ne è un esempio, che deve ancora chiedere alle nazioni di allentare le sanzioni che stanno soffocando la sua economia.

"Mentre la guerra della Russia contro il mio paese continua, ogni settimana continuano a morire persone, eppure non c'è un cessate il fuoco perché la Russia rifiuta. La Russia ha rapito migliaia di bambini ucraini e noi ne abbiamo riportati indietro alcuni. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato. Ma quanto tempo ci vorrà per riportare indietro tutti coloro per i quali l'infanzia scivola via più velocemente di quanto gli adulti riescano ad aiutare?", dice Zelensky. E sulle violazioni dello spazio aereo dell'Alleanza atlantica da parte di droni russi, Zelensky dice che anche far parte di un'alleanza militare come la Nato non significa automaticamente essere al sicuro. Si sofferma sull'importanza dei droni, perché grazie a essi oggi "la tecnologia bellica non si preoccupa più della geografia", come ad esempio la chiusura dell'aeroporto di Copenaghen, su cui le autorità "non hanno saputo dire che tipo di droni fossero, chi li avesse inviati né da dove".

Stiamo vivendo la corsa agli armamenti più distruttiva della storia dell'umanità, ha detto Zelensky, "perché questa volta include l'intelligenza artificiale", e se non ci sono vere garanzie di sicurezza, se non c'è una solida piattaforma per la sicurezza internazionale, "ci sarà ancora un posto sulla Terra che sia sicuro per le persone?".

"La guerra della Russia ci ha messo in questa situazione, ma voi avete una protezione contro minacce simili?", chiede Zelensky ai leader mondiali. Per il presidente ucraino fermare ora la Russia è la soluzione più economica che chiedersi chi sarà in grado di creare un semplice drone con una testata nucleare. Dobbiamo "usare tutto ciò che abbiamo in possesso per costringere l'aggressore a fermarsi e solo allora avremo una reale possibilità che questa corsa agli armamenti non si concluda in una catastrofe per tutti noi. Se servono le armi per farlo, se serve pressione sulla Russia, allora bisogna farlo, e bisogna farlo subito. Altrimenti, Putin continuerà a spingere la guerra sempre più in là, sempre più in profondità. E ve l'abbiamo già detto, l'Ucraina è solo la prima".

Zelensky ha concluso il suo discorso ringraziando il presidente americano Donald Trump per il sostegno all'Ucraina, definendo l'incontro di ieri "positivo" e chiedendo di non restare in silenzio "mentre la Russia continua a trascinare questa guerra. Per favore, parlate e condannatela. Per favore, unitevi a noi nella difesa dell'ordine internazionale. Slava Ukraini".