Il capo dell'Anticorruzione che Zelensky scarta per curare l'economia 

Il governo ucraino ha bloccato la nomina di Oleksandr Tsyvinsky per prendere in mano l'Ufficio per la Sicurezza economica. Dopo averlo esaminato, sarebbe emerso che il padre vive in Russia e ha la cittadinanza russa, ma ancora non è stato fornito un candidato migliore per l'incarico

Kyiv. Sulla strada delle riforme, nel 2021 l’Ucraina ha creato un’altra agenzia governativa con funzioni di polizia: l’Ufficio per la Sicurezza economica (Bes). L’Ufficio dovrebbe aiutare il governo a riassestare l’economia, combattere l’evasione fiscale, migliorare l’attrattiva del paese agli occhi degli investitori internazionali e ridurre la pressione delle forze dell’ordine sulle imprese. Nei primi tre anni di attività, l’Ufficio ha però svolto in modo insoddisfacente questi compiti e non solo a causa dell’invasione su vasta scala iniziata dalla Russia nel 2022, che ha creato numerosi problemi alle imprese ucraine, ma anche a causa dell’insuccesso di questa organizzazione. Pertanto, nel 2024, il Parlamento ucraino ha approvato una legge per il rilancio dell’Ufficio e una commissione speciale, composta da tre esperti internazionali, ha indetto un concorso trasparente per eleggere un nuovo capo. Nonostante i ripetuti rinvii delle riunioni della commissione di gara, il 24 giugno è stato finalmente annunciato il vincitore. Si tratta del 43enne Oleksandr Tsyvinsky, capo dell’unità investigativa dell’Ufficio nazionale anticorruzione, che indaga sulla corruzione di alti funzionari e giudici. All’inizio del 2025, ha partecipato all’operazione “Città Pulita”, che ha portato alla luce truffe fondiarie a Kyiv che coinvolgevano funzionari locali.

Gli ambasciatori del G7 in Ucraina hanno accolto con favore la nomina di Tsyvinsky: “La riforma dell’Ufficio di presidenza è importante per il clima imprenditoriale in Ucraina, poiché attrae investimenti e favorisce il progresso nell’integrazione euro-atlantica”, hanno sottolineato in un messaggio pubblicato il 26 giugno su X. Secondo la legge, mancava solo un ultimo passaggio alla procedura per rendere l’incarico formale: il governo avrebbe dovuto nominare ufficialmente il vincitore entro 10 giorni. Ma il 7 luglio, sul canale telegram del Consiglio dei ministri è apparso un messaggio che informava che i Servizi di sicurezza ucraini avevano fornito nuovo materiale di riferimento su Tsyvinsky. Dopo averlo esaminato, i ministri hanno deciso di chiedere alla commissione di selezione di ripresentare i nomi di altri due candidati.

Durante le verifiche, è emerso che il padre di Tsyvinsky vive in Russia e ha la cittadinanza russa. Secondo il candidato, non comunica con lui da 10 anni. Lo stesso Tsyvinsky aveva partecipato alla guerra nel 2014, difendendo l’Ucraina. E durante la selezione per un incarico presso l’ufficio anticorruzione, aveva superato tutti i controlli di sicurezza. Queste argomentazioni hanno convinto la commissione, ma non il governo. L’annuncio del governo ha provocato una reazione negativa da parte della società civile e delle associazioni imprenditoriali, convinte che il problema non sia il padre di Tsyvinsky. “Con un pretesto inverosimile, il governo ucraino si è rifiutato di nominare il candidato migliore in base ai risultati del concorso”, ha dichiarato il Centro per la strategia economica in un comunicato ufficiale. “L’indipendenza politica del candidato sembra inaccettabile per il governo, abituato a gestire manualmente le forze dell’ordine”, ha affermato il centro di analisi. Gli esperti suggeriscono che il governo vorrebbe vedere una persona più leale e controllata in questa posizione. “Per qualche ragione, sono convinto che questa decisione sia stata dettata al governo da coloro che rappresentano i siloviki nell’ufficio presidenziale”, ha dichiarato al Foglio Andriy Dligach, fondatore dell’agenzia di consulenza Advanter Group e del Center for Economic Recovery. Ricorda che durante un incontro con Volodymyr Zelensky nel 2023, i rappresentanti delle imprese dissero al presidente che un clima favorevole agli investimenti richiede cambiamenti nelle Forze dell’ordine e nel sistema giudiziario, nonché riforme liberali. Il presidente aveva poi sostenuto l’idea di riavviare l’Ufficio per la sicurezza economica. Ora questo processo viene nuovamente rinviato. “Sono convinto che i partner internazionali vedano e capiscano tutto”, sostiene Dligach.

E’ significativo che questa vicenda sia accaduta tre giorni prima della conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Il 10 e 11 luglio a Roma, i rappresentanti del governo ucraino inviteranno i partner internazionali a investire, mentre le imprese nazionali sono chiaramente allarmate dagli ultimi eventi. “La comunità imprenditoriale si aspetta la nomina di un capo dell’Ufficio per la sicurezza economica, eletto in modo trasparente e professionale, nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato in un comunicato l’Unione degli imprenditori ucraini. La nomina rappresenta anche un obbligo nei confronti dei partner internazionali. Il programma di cooperazione tra l’Ucraina e il Fondo monetario internazionale prevede che il nuovo capo del Bes venga nominato entro la fine di luglio.