Hamas dice che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander da Gaza

Il 21enne, membro delle Forze di Difesa Israeliane, era stato rapito durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Intanto Trump prepara il viaggio nel Golfo Persico, ma non andrà in Israele. Il contrasto con i piani di Netanyahu per espandere la guerra nella Striscia

Hamas ha dichiarato domenica che si sta preparando a rilasciare Edan Alexander, l'ultimo cittadino degli Stati Uniti ancora in vita tenuto in ostaggio nella Striscia di Gaza. La decisione del gruppo terrorista palestinese è parte di uno sforzo per assicurare un cessate il fuoco con Israele e dopo i contatti diretti con l'Amministrazione Trump “degli ultimi giorni”. Steve Witkoff, inviato di Trump per il Medio oriente, ha confermato l'annuncio di Hamas in un'intervista a NBC News, e ha aggiunto di essere già in viaggio verso Israele e che sarebbe “andato a prendere Alexander, probabilmente domani”.

In un post su X, l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che gli Stati Uniti “hanno informato Israele dell'intenzione di Hamas di rilasciare il soldato Edan Alexander come gesto nei confronti degli americani, senza condizioni o altro in cambio”.

Adi Alexander, padre di Edan, ha detto che le autorità israeliane lo hanno informato che suo figlio sarebbe stato liberato, ma non ha avuto altre informazioni riguardo ai tempi della liberazione. Ha aggiunto che lui e la madre di Edan si stavano preparando per andare in Israele dalla loro casa nel New Jersey.

I funzionari dell'Amministrazione non hanno risposto alle richieste di commento sui contatti con Hamas o sul rilascio previsto.

In un post sui social media, domenica scorsa, il vicepresidente JD Vance ha dichiarato: “Pregate che Hamas faccia il suo dovere e che Edan torni a casa”. Ha riconosciuto a Witkoff, che sta anche negoziando la fine della guerra tra Ucraina e Russia e i colloqui nucleari tra Stati Uniti e Iran, “un altro trionfo”.

L'attesa liberazione arriva mentre Trump si prepara a viaggiare questa settimana nel Golfo Persico. Tuttavia non ha incluso Israele nel suo itinerario, e indiscrezioni di stampa lo vogliono sempre più frustrato dai piani di Netanyahu per continuare ed espandere la guerra con Gaza, che Trump aveva giurato di far cessare in breve tempo dopo aver assunto la presidenza.

Alexander, 21 anni, con doppia cittadinanza statunitense e israeliana e membro delle Forze di Difesa Israeliane, era tra i circa 250 ostaggi presi da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, in cui furono uccise circa 1.200 persone, per lo più israeliani. Da allora, 145 sono stati liberati o rilasciati durante due brevi cessate il fuoco in cambio di prigionieri palestinesi detenuti da Israele. Ottantadue sono stati uccisi, mentre si pensa che alemno 24 siano ancora vivi, tra cui Alexander.

Il destino degli ostaggi è stato sempre più controverso all'interno di Israele, dove grandi manifestazioni, molte delle quali guidate dalle famiglie degli ostaggi liberati e di quelli ancora detenuti, hanno chiesto a Netanyahu di porre fine alla guerra, per evitare che quelli rimasti vengano uccisi con l'inizio di operazioni militari più estese. Netanyahu ha affermato che, mentre il salvataggio degli ostaggi rimane il suo obiettivo, Hamas deve essere distrutto.

I negoziati si sono recentemente arenati a causa dell'insistenza di Hamas affinché qualsiasi cessate il fuoco includa un impegno israeliano, sostenuto dagli Stati Uniti, a porre fine alla guerra in modo permanente, e del rifiuto di Israele di questa condizione. Tel Aviv ha chiesto l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi.

Dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco a marzo, negoziato dagli Stati Uniti con la mediazione di Qatar ed Egitto, Israele ha ripreso gli attacchi a Gaza con crescente intensità. Negli ultimi due mesi, ha imposto un blocco all'ingresso nell'enclave di cibo, acqua, carburante e altri aiuti umanitari, sostenendo che le precedenti spedizioni di aiuti erano state rubate da Hamas - un'accusa che le organizzazioni umanitarie hanno contestato. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che molti degli oltre due milioni di abitanti di Gaza sono sull'orlo della fame.

Oggi Trump ha affermato che la popolazione di Gaza “sta morendo di fame e noi la aiuteremo a procurarsi del cibo”. L'Amministrazione ha appoggiato, e accreditato come iniziativa di Trump, un piano sostenuto da Israele per consegnare aiuti ai palestinesi controllati nelle zone designate dall'Idf nel sud di Gaza. Le Nazioni Unite e la maggior parte delle agenzie umanitarie che operano all'interno di Gaza si sono rifiutate di partecipare sostenendo che il piano è inadeguato, inattuabile e viola la loro neutralità e il diritto internazionale.

Khalil al Hayya, capo della squadra negoziale di Hamas, sostiene che durante i contatti con gli Stati Uniti negli ultimi giorni, “il movimento ha espresso un alto grado di positività, e il rilascio del soldato israeliano Edan Alexander... sarà uno dei passi compiuti per raggiungere un cessate il fuoco, riaprire i valichi e permettere agli aiuti e ai soccorsi di raggiungere la nostra gente nella Striscia di Gaza”. La nota del gruppo “afferma” la disponibilità di Hamas ad “avviare immediatamente intensi negoziati e a esercitare seri sforzi per raggiungere un accordo finale per porre fine alla guerra, scambiare i prigionieri di comune accordo e garantire l'amministrazione” di Gaza “da parte di un organismo indipendente e professionale”.

© Washington Post - articolo tradotto con intelligenza artificiale, scritto da Karen DeYoung, con il contributo di Lior Soroka a Tel Aviv e Joanna Slater a Washington.