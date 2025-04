Le immagini da Kyiv dopo uno dei peggiori attacchi russi dall'inizio della guerra

x LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse Getty LaPresse Getty LaPresse Getty LaPresse 1 di 20

L'attacco russo di questa notte su Kyiv ha provocato nove morti e almeno 70 feriti. È uno dei peggiori dall'inizio della guerra. Come spieghiamo qui, almeno 70 missili e 145 droni russi, secondo le stime dell'aeronautica militare ucraina, hanno colpito il centro della città, causando esplosioni in edifici residenziali e commerciali.

Dopo il raid, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita di stato in Sudafrica, ha anticipato il suo rientro in patria, e ha dichiarato: "I raid russi devono cessare immediatamente e incondizionatamente".