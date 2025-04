La Russia colpisce Kyiv in uno dei peggiori attacchi dall'inizio della guerra

Missili e droni russi hanno colpito edifici residenziali nella notte, il bilancio è di almeno nove morti e 70 feriti. Zelensky in Sudafrica anticipa il rientro

Almeno nove persone sono state uccise e altre 70 sono rimaste ferite in uno dei più pesanti attacchi sulla capitale ucraina dall'inizio della guerra. Nella notte missili e droni russi hanno colpito il centro di Kyiv, causando esplosioni in edifici residenziali e commerciali. Secondo quanto riportano le autorità ucraine, tra i feriti ci sono bambini e una donna incinta. Alcuni attacchi sono stati registrati anche a Kharkiv.

x LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse Getty LaPresse Getty LaPresse Getty LaPresse 1 di 20

Gli attacchi arrivano mentre la Casa Bianca fa pressione affinché l'Ucraina ceda parte del suo territorio alla Russia per porre fine alla guerra. Poche ore prima, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato Volodymyr Zelensky di aver danneggiato i negoziati di pace, rifiutando il riconoscimento del controllo russo sulla Crimea. Proprio oggi Zelensky è arrivato a Pretoria, per il suo primo viaggio in Sudafrica dall'inizio del conflitto. "Informerò il presidente Ramaphosa, che presiede il G20, della situazione e della nostra necessità di intensificare gli sforzi diplomatici globali", ha detto Zelensky, che ha deciso di anticipare il rientro a Kyiv dopo i bombardamenti. "È necessaria la cessazione immediata e incondizionata degli attacchi. Contiamo anche sull'assistenza umanitaria, per il ritorno dei nostri prigionieri e dei bambini ucraini rapiti dalla Russia".

Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato almeno 70 missili e 145 droni puntando principalmente a Kyiv. In un comunicato, i militari hanno affermato di aver "individuato e tracciato 215 bersagli aerei nemici" di cui 112 "sono stati abbattuti con certezza". Nel post si aggiunge che i caccia F-16 e Mirage hanno avuto "un ruolo attivo nel respingere l'attacco".

Gli ultimi articoli del Foglio sulla guerra in Ucraina, i negoziati e il ruolo degli Stati Uniti