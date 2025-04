L' Europa secondo JD Vance

Per il bene degli Stati Uniti il vicepresidente vorrebbe un’Unione europea “forte e indipendente”. L’intervista a UnHerd, la prima con una testata europea da quando ha assunto l'incarico di vicepresidente americano

"Amo l’Europa”, dice J. D. Vance in un’intervista a Sohrab Ahmari di UnHerd, la prima con una testata europea da quando ha assunto l’incarico di vicepresidente: “Amo la gente europea. Ho detto più volte che penso che non si può separare la cultura americana dalla cultura europea. Siamo molto un prodotto di filosofie, teologie e naturalmente i modelli migratori che sono usciti dall’Europa che ha lanciato gli Stati Uniti d’America”.

Volodymyr Zelensky

Ahmari cita l’intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al programma televisivo americano 60 Minutes in cui ha accusato Vance di ‘giustificare in qualche modo’ l’invasione russa del suo paese. Vance risponde riferendosi alle sue condanne delle azioni di Mosca dal 2022, e aggiunge: “Ho anche cercato di applicare la consapevolezza strategica che, se si vuole porre fine al conflitto, bisogna cercare di capire dove sia i russi che gli ucraini vedono i loro obiettivi strategici. Questo non significa sostenere moralmente la causa russa, o sostenere l’invasione su vasta scala, ma bisogna cercare di capire quali siano le loro linee rosse strategiche, allo stesso modo in cui si deve cercare di capire cosa gli ucraini stanno cercando di ottenere dal conflitto”. “Penso che sia una sorta di assurdo per Zelensky dire al governo americano, che attualmente sta mantenendo insieme tutto il suo governo e lo sforzo bellico, che siamo in qualche modo dalla parte dei russi”. Questo tipo di retorica, dice Vance, “non è certo produttiva”.



Immigrazione



Vance dice: “Siamo molto frustrati – con ‘noi’ intendo io, il presidente e certamente l’intera Amministrazione Trump – dal fatto che le popolazioni europee continuino a invocare a gran voce politiche economiche e migratorie più sensate e che i leader europei continuino a sottoporsi a queste elezioni e a offrire ai popoli europei l’opposto di ciò per cui sembrano aver votato”. L’immigrazione è al centro della palese frustrazione di Vance nei confronti dei leader europei, scrive Ahmari: “Sostiene che, come negli Stati Uniti, le politiche di apertura delle frontiere imposte dall’alto siano un veleno per la fiducia democratica”. Come osserva Vance, “l’intero progetto democratico dell’occidente crolla quando la gente continua a chiedere meno migrazioni e continua a essere ricompensata dai propri leader con più migrazioni”.

Sicurezza



“La realtà è – è brusco dirlo, ma è anche vero – che l’intera infrastruttura di sicurezza europea, per tutta la mia vita, è stata sovvenzionata dagli Stati Uniti d’America”, dice il vicepresidente americano sull’“altro punto cieco dell’Europa”: la sicurezza. Solo venticinque anni fa, “si poteva dire che l’Europa avesse molti eserciti dinamici, almeno eserciti in grado di difendere la propria patria”. Tornando al presente, dice Vance, “la maggior parte delle nazioni europee non ha forze armate in grado di garantire una difesa ragionevole”. E’ vero, “gli inglesi sono un’eccezione ovvia, i francesi sono un'eccezione ovvia, i polacchi sono un’eccezione ovvia. Ma per certi versi, sono le eccezioni che confermano la regola: i leader europei hanno investito in modo radicalmente insufficiente nella sicurezza, e questo deve cambiare”. Il messaggio di Vance al continente, dice, è lo stesso trasmesso da Charles de Gaulle al culmine della Guerra fredda, quando il presidente francese insistette per una sana dose di indipendenza da Washington. De Gaulle “amava gli Stati Uniti d’America, ma riconosceva ciò che certamente riconosco, ovvero che non è nell’interesse dell’Europa, e non è nell’interesse dell’America, che l’Europa sia un vassallo permanente degli Stati Uniti per quanto riguarda la sicurezza”.



Iraq



Vance dice che preferirebbe vedere un’Europa forte e indipendente proprio perché potrebbe fungere da miglior contrappeso contro gli errori di politica estera degli americani: “Non credo che una maggiore indipendenza dell’Europa sia un male per gli Stati Uniti, anzi, è un bene per gli Stati Uniti. Ripensando alla storia, credo – francamente – che inglesi e francesi avessero certamente ragione nei loro disaccordi con Eisenhower sul Canale di Suez”. Vance allude anche alla sua esperienza come veterano di guerra in Iraq. “C’è una cosa che so un po’ più personalmente: credo che molte nazioni europee avessero ragione riguardo alla nostra invasione dell'Iraq. E francamente, se gli europei fossero stati un po’ più indipendenti e un po’ più disposti a opporsi, forse avremmo potuto salvare il mondo intero dal disastro strategico rappresentato dall’invasione dell’Iraq guidata dagli americani”. In conclusione: “Non voglio che gli europei facciano quello che gli dicono gli americani. Non credo sia nel loro interesse, e non credo sia nemmeno nel nostro”.

Regno Unito e Germania



“Stiamo lavorando molto duramente con il governo di Keir Starmer” su un accordo commerciale, dice Vance. “Il presidente ama davvero il Regno Unito. Amava la regina. Ammira e ama il re. E’ una relazione molto importante. E lui è un uomo d’affari e ha una serie di importanti relazioni commerciali in Gran Bretagna. Ma penso che sia molto più profondo. C’è una vera affinità culturale. E, naturalmente, l’America è un paese anglosassone”. Quindi, “Penso che ci siano buone probabilità che, sì, arriveremo a un ottimo accordo che sia nel migliore interesse di entrambi i paesi”.

Anche altri stati europei potrebbero raggiungere nuovi accordi commerciali, sebbene la salita potrebbe essere più ripida. Già ora, “con il Regno Unito abbiamo un rapporto di reciprocità molto più stretto rispetto a quello che abbiamo, ad esempio, con la Germania... Pur amando i tedeschi, questi ultimi dipendono fortemente dalle esportazioni verso gli Stati Uniti, ma sono piuttosto severi con molte aziende americane che vorrebbero esportare in Germania”.

Bilancia commerciale



La stella polare dell’Amministrazione sarà “l’equità”, afferma Vance. “Penso che porterà a molte relazioni commerciali positive con l’Europa. E ripeto, consideriamo l’Europa come una nostra alleata. Vogliamo solo che sia un’alleanza in cui gli europei siano un po’ più indipendenti, e le nostre relazioni commerciali e di sicurezza rifletteranno questo”. Con i mercati finanziari che hanno oscillato nelle ultime settimane, non è stato chiaro cosa significhi il successo dal punto di vista dell’Amministrazione. Ahmari chiede a Vance come giudicherà la politica tariffaria a lungo termine. “Quello che vogliamo vedere è una riduzione dei deficit commerciali, in generale”, dice Vance. “A volte, un deficit commerciale ha senso. Per esempio, l’America non produce banane. Quindi, ovviamente, importeremo banane, non le esporteremo. Quindi, con alcune categorie di prodotti e forse anche con alcuni paesi, un piccolo deficit commerciale può essere giustificato”. Tuttavia, il sistema dello status quo nel suo complesso è intollerabile dal punto di vista della Casa Bianca. “Ciò a cui ha portato il sistema commerciale globale”, lamenta Vance, “sono ampi e persistenti deficit commerciali in tutte le categorie di prodotti, con la stragrande maggioranza dei paesi che utilizza in realtà il mercato interno degli Stati Uniti per assorbire le proprie esportazioni in eccesso. Questo è stato un male per noi. E’ stato un male per i produttori americani. E’ stato un male per i lavoratori. E Dio non voglia, se l’America dovesse mai combattere una guerra in futuro, sarebbe un male per le sue truppe”.



Mercati



“Qualsiasi attuazione di un nuovo sistema renderà fondamentalmente nervosi i mercati finanziari”, dice Vance. “Il presidente è stato molto coerente nel dire che si tratta di una strategia a lungo termine... Ora, ovviamente, bisogna essere reattivi a ciò che ci dice la comunità imprenditoriale, i lavoratori, i mercati obbligazionari. Queste sono tutte variabili a cui dobbiamo essere reattivi” per “rendere la politica efficace”. “Nessun piano, verrà attuato alla perfezione... Siamo pienamente consapevoli del fatto che viviamo in un mondo complicato in cui le decisioni di tutti gli altri sono immutabili. Ma la politica fondamentale è riequilibrare il commercio globale, e credo che il presidente sia stato molto chiaro e persistente su questo punto”.

Troppi tweet



Quando Ahmari cita la discussione su Twitter con il podcaster Rory Stewart, Vance ride: “Questo lavoro ha molti lati positivi. Un indiscutibile svantaggio è che vivo in una bolla. Sono circondato da agenti dei Servizi Segreti. E’ molto difficile per una persona qualsiasi avvicinarsi a me – anzi, è quasi impossibile. Considero i social media un modo utile, seppur imperfetto, per rimanere aggiornati su ciò che accade nel paese in generale... Probabilmente passo molto meno tempo su Twitter rispetto a sei mesi fa, e questo probabilmente è un bene per me”.

Tutto sommato, “l’impegno dell’Amministrazione Trump-Vance a voltare pagina sulla globalizzazione come la conoscevamo è più profondo di quanto gli alleati e gli avversari possano immaginare”, scrive Ahmari. Come dice Vance: “Non siamo dalla parte di nessuno, siamo dalla parte dell’America”.