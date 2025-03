La Groenlandia è difficile da difendere. La Danimarca ci prova

Dopo le minacce di Donald Trump, l’isola torna al centro delle tensioni artiche e Copenhagen rafforza le sue difese con navi, droni e F-35. Ma in un certo senso gli Stati Uniti hanno già il controllo di quel territorio

Copenaghen. “In un modo o nell’altro,” ha detto il presidente Donald Trump, gli Stati Uniti devono “prendere” la Groenlandia. Non solo per difendere la patria, ma la “libertà del mondo”. La Danimarca, dice, non sta facendo quasi abbastanza per proteggerla. Ha nominato due potenziali avversari: Cina e Russia. La sua posizione, ben lontana, in un oceano ostile tra il Nord America, l’Europa occidentale e la Russia, ha reso la Groenlandia strategicamente vitale durante la Guerra Fredda. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, non così tanto. Ma ora, mentre le tensioni aumentano in un Artico che si scioglie e si militarizza, la più grande isola del mondo è di nuovo sulla mappa. Il ghiaccio marino artico raggiunge tipicamente la sua massima estensione in marzo. Rende la maggior parte della Groenlandia difficile da raggiungere via nave. Entro settembre, il ghiaccio si ritira fino alla sua minima estensione, aprendo passaggi che possono accorciare le rotte marittime.



La Groenlandia si trova lungo quella che i vecchi combattenti della Guerra fredda chiamavano il “Giuk Gap”, il punto di strozzamento tra Groenlandia, Islanda e Gran Bretagna che protegge l’Atlantico del Nord dalle navi e dai sottomarini russi. L’isola è anche un punto di transito per i cavi di comunicazione che attraversano l’Atlantico – il tipo di cavi che, secondo i funzionari della Difesa europea, le “navi fantasma” russe hanno attaccato lasciando cadere e trascinando le loro ancore sul fondo del mare. Il vicepresidente J. D. Vance ha lodato le “incredibili risorse naturali” della Groenlandia. Come l’Ucraina, l’isola possiede i metalli critici e rari necessari per il mondo moderno – per veicoli elettrici, smartphone, apparecchiature di imaging medico, microchip e turbine eoliche. Sebbene l’estrazione mineraria in Groenlandia si sia finora rivelata notoriamente difficile, i suoi leader affermano che il territorio è aperto agli affari per le aziende statunitensi che hanno i soldi e il coraggio di esplorarlo. Ma i commenti di Trump hanno sollevato più domande che risposte. Quali sono le minacce contro la Groenlandia e gli Stati Uniti? Come dovrebbero essere affrontate, da chi e con quale livello di forza? Trattati? Slitte trainate da cani? F-35? Armi nucleari?



Il presidente, che aveva parlato di acquistare il territorio dalla Danimarca durante il suo primo mandato, ha rivisitato il suo valore strategico poche ore dopo la sua inaugurazione. “Ci sono navi russe ovunque, ci sono navi cinesi ovunque – navi da guerra”. A un certo punto ha suggerito che gli stessi Stati Uniti potessero prendere la Groenlandia con la forza. La Casa Bianca e il Pentagono si sono affrettati a spiegare che non era questo il suo intento. “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale e persino per quella internazionale”, ha detto al Congresso questo mese. “E penso che la prenderemo in un modo o nell’altro”. La camera è esplosa in applausi e risate repubblicane –come potrebbe la Groenlandia, con una popolazione di 57.751 abitanti, fermarci? In una riunione nello Studio ovale la scorsa settimana con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Trump è stata nuovamente posta la questione dell’“annessione” della Groenlandia. “Penso che succederà”, ha detto. Il nuovo governo eletto dai groenlandesi questo mese dovrebbe perseguire un approccio graduale verso l’indipendenza dalla Danimarca, e una diffidenza riguardo all’idea di Trump di rendere la Groenlandia ricca come un 51° stato. La battuta tra i pianificatori militari dell’ultimo secolo era che qualsiasi invasione della Groenlandia – da parte, ad esempio, della Germania nazista o dei Soviet – si sarebbe rapidamente trasformata in una missione di ricerca e salvataggio. Lì in alto c’è poco per sostenere la vita umana. Nessuna strada tra gli insediamenti; un’infrastruttura scheletrica. Fa un freddo gelido ed è buio. Sarebbe meglio se portassi il tuo cibo. Ma ora la battuta è probabilmente datata. L’Artico si sta riscaldando; il ghiaccio si sta ritirando. E non è necessario invadere la Groenlandia per controllarla o minacciarla.



Circa l’80 percento della massa terrestre della Groenlandia è coperta di ghiaccio, vuota e selvaggia – un’isola tre volte più grande del Texas con una popolazione pari a quella di Galveston. La maggior parte degli abitanti sono Inuit, e tutti vivono lungo la costa, non sulla calotta di ghiaccio. E’ anche uno stato sociale: l’economia è trainata dalla pesca e dai sussidi della Danimarca. Ma le vie marittime artiche stanno diventando ogni anno più navigabili, e le potenze mondiali stanno immaginando un giorno in cui le navi che viaggiano tra Asia, Europa e Nord America non dovranno più dirigersi verso sud passando per i canali di Panama e di Suez, o aggirare i capi, ma potranno percorrere nuove rotte polari. Trump sta spingendo la Danimarca a rafforzare le sue difese in Groenlandia, dato che le risorse militari statunitensi sull’isola si sono deteriorate e i russi stanno ristrutturando i propri porti artici. Ha anche ordinato la costruzione di un “Golden Dome”, uno “scudo di difesa missilistica di nuova generazione per gli Stati Uniti contro missili balistici, ipersonici, avanzati missili da crociera e altri attacchi aerei di nuova generazione,” simile al sistema Iron Dome di Israele. Ciò rafforzerebbe il sistema di difesa Norad, in uso da decenni e gestito da Canada e Stati Uniti. Non è chiaro quale ruolo giocherebbe la Groenlandia. “Francamente, la Danimarca, che controlla la Groenlandia – non sta facendo il suo lavoro e non è un buon alleato”, ha detto recentemente Vance a Fox News. La battuta ha scioccato i danesi. La Danimarca è stata uno dei pochi paesi a inviare truppe a combattere con il militare statunitense in Iraq e Afghanistan – e ha subito perdite comparabili in percentuale rispetto alle forze schierate. “Abbiamo combattuto fianco a fianco con gli americani per molte, molte decadi”, ha detto il primo ministro danese Mette Frederiksen. “Siamo uno degli alleati più importanti e migliori degli Stati Uniti ed è per questo che non voglio che la Danimarca venga etichettata come un cattivo alleato”.



La Groenlandia ospitava una volta decine di basi militari, avamposti e depositi statunitensi. Oggi, ce n’è solo uno. La base spaziale di Pituffik, precedentemente nota come Thule Air Base, gestisce una rete globale di radar di allarme precoce, satelliti e sensori per rilevare i missili balistici intercontinentali in arrivo. Una forza statunitense che un tempo contava 10.000 soldati è ora ridotta a circa 200. Sono curati da groenlandesi e operatori tecnologici. Né la Groenlandia né la Danimarca hanno mai fatto pagare all’alleato Nato, gli Stati Uniti, un affitto per Pituffik. I funzionari danesi ammettono di essere stati lenti a sostituire le risorse per difendere la Groenlandia, principalmente perché avevano altri impegni per quei fondi e non vedevano una minaccia. Poi le tensioni tra Cina, Russia e Stati Uniti sono filtrate nell’Artico. Ora anche i danesi sono preoccupati. Il servizio di intelligence della Difesa danese ha concluso che l’estremo nord è “una priorità per la Russia, e che dimostrerà il suo potere attraverso un comportamento aggressivo e minaccioso, che comporterà un rischio di escalation maggiore che mai nell’Artico”. “Non abbiamo investito a sufficienza nell’Artico per molti anni”, ha dichiarato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. “Ora stiamo pianificando una presenza più forte”. Che Trump se lo meriti o meno, i danesi hanno annunciato un nuovo pacchetto di spesa per la difesa, consistente per un paese così piccolo. Stanno sostituendo le vecchie “navi ispezione” con tre moderni cacciatorpediniere, acquistando due droni a lungo raggio, e promettendo di schierare satelliti e altre risorse di sorveglianza. Stanno inoltre aggiornando l’aeroporto di Kangerlussuaq, una ex base aerea statunitense, per gestire i caccia supersonici F-35. Hanno stanziato 2 miliardi di dollari. Con altri investimenti, il contributo della Danimarca alla Nato è ora superiore al 3 percento del pil, uno dei più alti in Europa. Ma la costruzione di navi richiederà anni.



Il ministero della Difesa danese prevede inoltre di finanziare altre due squadre di slitte trainate da cani per proteggere il Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale, che si estende per 375.000 miglia quadrate, il più grande del mondo. Queste sarebbero le pattuglie Sirius hardcore, considerate dai danesi come i Navy Seal dell’Artico, che hanno iniziato le operazioni durante la Seconda guerra mondiale. Questo, ha deriso Trump. “Hanno messo due slitte trainate da cani lì due settimane fa. Hanno pensato che fosse protezione”, ha detto. I funzionari danesi non sono sicuri di quale livello di protezione possa rendere Trump soddisfatto e stanno facendo fatica a capire cosa voglia realmente il Pentagono. La Flotta del Nord della Russia e la sua principale base sottomarina hanno sede nel Mare di Barents, vicino a Murmansk. Durante la Guerra fredda, gli Stati Uniti e l’Unione sovietica si sono contesi il controllo del Giuk Gap. Un funzionario danese ha detto che le risorse cinesi non sono state presenti intorno alla Groenlandia. Ma, definendosi una potenza “quasi artica” – in effetti, Pechino è più vicina all’Equatore che al Polo Nord – la Cina ha chiarito la sua intenzione di essere presente all’estremo del mondo. L’anno scorso, due navi del servizio di frontiera russo e due navi della guardia costiera cinese sono state avvistate in un esercizio congiunto nel Mare di Bering al largo dell’Alaska. Russia e Cina hanno inoltre organizzato una pattuglia con bombardieri su acque internazionali vicino alla costa dell’Alaska.



Ai sensi dell’Articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, che prevede che un attacco a uno è un attacco a tutti, gli Stati Uniti sono obbligati a proteggere la Groenlandia. Un trattato del 1951 tra la Danimarca e gli Stati Uniti concede al militare statunitense praticamente carta bianca per stabilire basi in Groenlandia e proteggersi dagli attacchi. “Gli Stati Uniti possono fondamentalmente fare ciò che vogliono in Groenlandia”, ha detto Kristian Soby Kristensen, capo del dipartimento per la Strategia e gli Studi bellici al Royal Danish Defense College di Copenaghen. “Non conosco una richiesta degli Stati Uniti che non sia stata soddisfatta. Quando il presidente Trump dice che gli Stati Uniti hanno bisogno di controllo militare – beh, in un certo senso lo hanno già”.

William Booth e Laris Karklis © Washington Post