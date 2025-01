La Russia avanza e per fermarla Kyiv manda il generale Drapatyi. I successi e i timori

Una leggenda al fronte. Ascoltato e apprezzato, sa cosa cambiare nell’esercito ucraino, “ma non è un mago”

Kyiv. Subito dopo il suo insediamento, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la sua volontà di porre fine al più presto alla guerra in Ucraina. Nel frattempo, nel Donbas continuano i feroci combattimenti e l’esercito ucraino si trova in una situazione estremamente difficile. Non è ancora riuscito a fermare l’avanzata russa. “Ci ​​sono problemi in direzione di Pokrovsk”, dice al Foglio l’esperto militare Vladislav Seleznyov descrivendo la situazione nella regione di Donetsk. Secondo Seleznyov, la causa di questo disastro non è solo la maggiore fanteria e l’equipaggiamento del nemico, ma anche una serie di decisioni sbagliate prese in precedenza dal comando ucraino.

Di conseguenza, la Russia mantiene il vantaggio su questa sezione del fronte, avanzando verso sud e verso ovest da Pokrovsk, il che, nel peggiore dei casi, potrebbe portare all’accerchiamento della città. Secondo DeepState, la mappa interattiva delle operazioni militari in Ucraina, nel 2024 le truppe russe hanno conquistato 3.600 chilometri quadrati di territorio e si stanno avvicinando ai confini della regione di Dnipropetrovsk.

Toccherà a un leggendario comandante militare ucraino cercare di stabilizzare la situazione nel Donbas nel 2025. Il 26 gennaio, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver inviato Mykhailo Drapatyi, comandante delle forze di terra, a guidare il gruppo di forze operativo-strategico “Khortitsa” nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia.

La nomina di Drapatyi è un’ammissione che l’offensiva russa del 2024 non potrà essere fermata, afferma il giornalista Yuri Butusov: “Le conseguenze sono terribili: enormi perdite di persone e territorio”. Il maggiore generale Drapatyi, 42 anni, è un uomo che gode di grande rispetto negli ambienti militari per le sue prestazioni sul campo di battaglia. “Non ha punti oscuri nella sua reputazione, non ho mai sentito niente di negativo su di lui”, aggiunge Seleznyov. L’esperto ricorda lo scontro di Mariupol nel 2014: quando la città era già sotto il controllo dei separatisti filorussi, il 9 maggio una colonna di veicoli da combattimento della fanteria (Ifv) della 72esima Brigata, comandata da Drapatyi, vi fece irruzione. Era seduto nel primo Bmp. Una barricata alta un metro ostacolava il passaggio della colonna con le bandiere ucraine. Drapatyi diede l’ordine di proseguire, il suo Bmp saltò sulla barricata e proseguì. Il video di questa azione è diventato virale. I combattenti della 72esima Brigata aiutarono i loro compagni a fuggire dalla città e a ritirarsi in posizioni più vantaggiose.

“E il 7 agosto 2014, Drapatyi riuscì a liberare dall’accerchiamento 410 militari ucraini di diverse brigate”, racconta Butusov. I combattenti di Drapatyi hanno trascorso 28 giorni senza alcun supporto nel villaggio di Izvarine, nella regione di Luhansk, a nord del confine tra Ucraina e Russia. Drapatyi, avendo preso la decisione di rompere l’accerchiamento, salvò persone e attrezzature. Butusov ricorda che dopo questa impresa scrisse il primo articolo su Drapatyi. Durante l’invasione su vasta scala, Mikhailo Drapatyi dimostrò ancora una volta di essere un abile gestore di crisi. Nel marzo 2022 ha fermato l’avanzata delle truppe russe verso Kryvyj Rih. Poi prese parte alla liberazione degli insediamenti sulla riva destra della regione di Kherson. E nel maggio 2024, è riuscito a stabilizzare la situazione nel nord della regione di Kharkiv, dove l’esercito russo ha cercato di fare una svolta importante, ma è rimasto bloccato nei combattimenti a Vovchansk.

Quando Zelensky lo nominò comandante delle forze di terra, Drapatyi affermò che le trasformazioni nell’esercito sotto la sua guida influenzeranno il reclutamento, l’addestramento militare, le nuove tecnologie e la gestione del combattimento. Ma prima, doveva risolvere urgentemente la situazione della nuova 155esima Brigata “Anna di Kyiv”, formata prima che assumesse il comando delle forze di terra con il supporto dei suoi partner francesi. I suoi combattenti vennero addestrati in Francia, ma dopo essere stati inviati nei punti caldi del fronte, alcuni fuggirono. Secondo Drapatyi, la sfida principale che la brigata ha dovuto affrontare è stata la scarsa motivazione e l’inefficacia dei comandanti di medio livello.

Dopo la nomina a capo di “Khortitsa”, Drapatyi dovrà risolvere problemi ancora più complessi, il principale dei quali è la stabilizzazione del fronte. “Drapatyi controllerà la situazione reale sul campo di battaglia con l'aiuto dei droni”, prevede Butusov, secondo il quale, uno dei problemi principali al fronte è la mancanza di verità e trasparenza nei resoconti. Temendo di comunicare informazioni spiacevoli alla leadership, i militari a volte affermano di avere il controllo della situazione in una certa area, mentre nello stesso momento il nemico sta già occupando nuove posizioni.

Drapatyi cerca sempre informazioni veritiere. Presterà attenzione anche all’interazione tra le unità, poiché la scarsa coordinazione tra di esse è un altro problema dell’esercito ucraino, e applicherà nuovi metodi di guerra con una stretta cooperazione di intelligence, droni e guerra elettronica. “Si tratta di un uomo che, senza pubbliche relazioni, ma attraverso le sue azioni, conquista la fiducia dell’esercito”, spiega il giornalista. Molto dipenderà dall’efficacia con cui l’intero sistema di comando militare al fronte funzionerà sotto la sua guida. “Drapatyi è un grande professionista, ma nemmeno lui è un mago”, mette in guardia Seleznyov dalle aspettative esagerate.