Nelle tasche di Pyongyang: gli indizi dell'alleanza tra i soldati nordcoreani e il Cremlino

I soldati di Kim Jong Un iniziano a lasciare tracce in Ucraina: appunti, armi, libretti identificativi. Così Kyiv ricostruisce movimenti e tattiche della Corea del nord nel conflitto

Sumy, Ucraina. “La resistenza è inutile”. “Arrendetevi”. “Siete tutti circondati”. Le frasi, stampate in coreano con approssimative traslitterazioni in russo su un pezzo di carta logoro, che le truppe ucraine hanno detto di aver preso da un soldato nordcoreano morto questo mese, offrono una visione rilevante di come la Russia sembra aver preparato i suoi nuovi alleati a fare prigionieri gli ucraini durante i loro assalti in prima linea. Le truppe ucraine stanno utilizzando questi documenti e altri oggetti recuperati sul campo di battaglia per comprendere meglio le migliaia di truppe nordcoreane che hanno assaltato le loro posizioni nelle ultime settimane, nell’ultima escalation globale della guerra tra Russia e Ucraina. Gli oggetti e i racconti dei soldati ucraini sugli incontri con le forze nordcoreane dipingono un quadro delle segrete truppe nordcoreane – la cui esistenza non è stata confermata né dalla Russia né dalla Corea del nord – come altamente motivate, organizzate, ben addestrate e meglio equipaggiate della fanteria russa, anche se subiscono pesanti perdite.

L’Ucraina sembra sempre più desiderosa di raccogliere prove del crescente ruolo della Corea del nord nella guerra, mentre il presidente eletto Donald Trump è entrato in carica il 20 gennaio. Trump, che ha incontrato più volte il leader nordcoreano Kim Jong Un durante il suo ultimo mandato presidenziale, si è impegnato a porre fine al conflitto. Gli oggetti recuperati sono particolarmente importanti perché è stato difficile per le truppe ucraine catturare e interrogare i nordcoreani nel corso dei combattimenti. A differenza di molte truppe russe, che secondo i soldati ucraini spesso si arrendono volontariamente, i nordcoreani hanno combattuto fino alla morte o si sono uccisi con le granate per sfuggire alla cattura. Le truppe speciali ucraine hanno mostrato ai giornalisti del Washington Post l’elenco di 23 frasi coreane e russe, insieme a lettere di Capodanno scritte a mano attribuite a Kim, oltre a giubbotti antiproiettile, attrezzature, kit di pronto soccorso, documenti militari, una pala, un coltello di fabbricazione ucraina e due moderni fucili d’assalto russi recuperati nelle ultime settimane da truppe nordcoreane morte. Vlad, 31 anni, membro del primo Battaglione dell’ottavo Reggimento delle Forze per le operazioni speciali dell’Ucraina, l’unità che ha mostrato l’equipaggiamento e i documenti al Washington Post, ha detto che la Russia sembra aver seguito la mentalità “best for the guest” nel preparare gli alleati alla battaglia. “I russi erano molto meno equipaggiati”, ha detto. “I russi hanno cercato di mettersi in mostra per i nordcoreani”. Come altri soldati ucraini citati in questo articolo, ha parlato a condizione che venga usato solo il suo nome di battesimo, in conformità con le regole militari ucraine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato questo mese che nelle ultime settimane sono stati uccisi o feriti ben 4.000 soldati nordcoreani, mentre solo due sono stati catturati vivi. Entrambi gli uomini sono stati feriti e trasferiti in custodia a Kyiv, dove Zelensky ha detto che sono stati interrogati e curati. Gli attacchi nordcoreani sono stati finora limitati alla piccola enclave nella regione occidentale russa di Kursk, che le truppe ucraine controllano dall’agosto dello scorso anno. Negli ultimi giorni, dopo settimane di assalti incessanti, le truppe nordcoreane non sono quasi apparse sul campo di battaglia, dicono le truppe ucraine, anche se gli assalti russi continuano. La loro improvvisa assenza potrebbe indicare che si stanno riorganizzando e valutando le mosse future, oppure potrebbe essere il riflesso di ferite diffuse e stanchezza dopo i recenti attacchi. “Si stanno leccando le ferite”, ha detto Vitalii, 25 anni, un altro soldato del battaglione delle forze speciali che ha trascorso otto ore in uno scontro a fuoco con le truppe nordcoreane il mese scorso.

Le due pagine scritte a mano che trasmettono messaggi del leader nordcoreano Kim Jong Un sono datate 31 dicembre e primo gennaio. I documenti sono stati tradotti in modo indipendente. Non è stata chiarita l’origine delle lettere, che condividevano gli auguri di buon anno e ringraziavano le truppe per aver combattuto in nome della madrepatria. Potrebbero essere state inviate alle truppe da Pyongyang o scritte da soldati nordcoreani che hanno ascoltato i loro comandanti leggere i messaggi di Kim ad alta voce. “Avete sperimentato sacrifici strazianti e le gioie di costose vittorie in battaglia, molte nobili esperienze di combattimento, l’impagabile sensazione di genuino cameratismo e patriottismo, il tutto così lontano dalla madrepatria”, si legge in uno dei messaggi. “Non so nemmeno come trovare le parole per incoraggiare ed esprimere adeguatamente la gratitudine per la vostra dedizione e i vostri instancabili sforzi”. “Mi mancate molto, compagni”, si leggeva nella lettera.

Un altro piccolo libretto trovato su un soldato la scorsa settimana era pieno di testi scritti a mano di canzoni patriottiche nordcoreane. “Il mio destino è sempre condiviso con la madrepatria”, recitava uno dei testi. Il fatto che i soldati portassero questi messaggi in tasca durante le missioni ha suggerito alle truppe ucraine che sono significativamente più motivate ideologicamente rispetto ai soldati russi, che spesso combattono con contratti per grandi stipendi. Quando le truppe nordcoreane sono apparse per la prima volta sul campo di battaglia il mese scorso, i soldati ucraini sono rimasti sbalorditi dal modo in cui si muovevano in grandi gruppi e non tentavano nemmeno di nascondersi dai droni ucraini. Molti sono stati facilmente uccisi in quelle ondate iniziali, ma nelle battaglie successive i nuovi arrivati hanno dimostrato di essere pronti al combattimento, fisicamente in forma e abili tiratori, hanno detto gli ucraini. A metà dicembre, Vitalii e altri otto soldati del suo battaglione sono stati inviati a Kursk con due compiti: uno era quello di stabilizzare il controllo delle posizioni ucraine lungo una linea di alberi; l’altro era quello di prendere un prigioniero nordcoreano. Una volta dentro, Dmytro, 24 anni, ha rapidamente stabilito un contatto visivo con le truppe nordcoreane a soli 20 metri di distanza e ha sparato.

Per le otto ore successive, racconta, i nordcoreani – vestiti con una mimetica bianca per confondersi con la neve – non hanno smesso di sparare. Gli ucraini hanno potuto sentire una voce distinta che dava ordini in coreano, con un tono di tanto in tanto sempre più disperato. Solo una volta hanno sentito una voce russa che gridava “Stop! Non andate!”. Le truppe nordcoreane, che in precedenza avevano conquistato altre posizioni ucraine a Kursk, sono apparse sorprese dalla resistenza opposta dai nove uomini delle forze speciali ucraine e dai quattro fanti che si trovavano nella posizione, hanno dichiarato i soldati che hanno partecipato alla battaglia. Ma anche i nordcoreani hanno combattuto con ferocia e aggressività, dimostrando tattiche di guerra avanzate.

I soldati ucraini Vitalii e Volodymyr, 35 anni, alla fine hanno identificato un soldato che credevano di poter catturare. Gli hanno sparato ed è rimasto ferito, poi Vitalii lo ha trascinato alla postazione ucraina, dove un medico lo ha stabilizzato. Per quattro ore lo hanno tenuto in vita, sperando che fosse il loro primo prigioniero di guerra nordcoreano. Ma mentre gli ucraini si ritiravano quel giorno, i nordcoreani hanno attaccato di nuovo. Nel corso di una caotica ritirata sotto i droni, i proiettili di artiglieria e gli spari, il prigioniero e uno dei soldati ucraini sono stati uccisi. I giornalisti del Washington Post hanno visto le immagini del corpo, che le truppe hanno esaminato e consegnato alle autorità ucraine. Il corpo ha incuriosito i funzionari locali e stranieri, hanno detto le truppe, aggiungendo che sia i funzionari britannici sia quelli sudcoreani hanno fatto un tampone sul corpo per cercare prove di Dna della presenza della Corea del nord sul campo di battaglia.

Il loro gruppo non ha più incontrato direttamente le truppe nordcoreane da allora, ma hanno detto che possono già vedere come si stanno “adattando” al campo di battaglia, ha detto Viktor, 30 anni, comandante del gruppo di forze speciali che ha partecipato a quella battaglia. “Stanno cercando di diventare più intelligenti, non stanno cercando di essere a un certo punto come un branco di pecore”, ha detto Viktor. Amed Khan, un filantropo americano che sostiene direttamente le unità delle forze speciali ucraine, ha mostrato al Washington Post un’altra pila di documenti nordcoreani che, a suo dire, le truppe ucraine avevano sequestrato a Kursk e che poi ha fatto tradurre. Il Washington Post non ha potuto verificare in modo indipendente l’autenticità dei documenti, ma questi apparivano coerenti con altri materiali nordcoreani esaminati e le descrizioni delle battaglie erano in linea con le descrizioni ucraine indipendenti del comportamento nordcoreano sul fronte.

I documenti, scritti a macchina in coreano, suggeriscono che le truppe nordcoreane stanno registrando le loro esperienze di combattimento in dettaglio e sembrano usare l’esperienza sul campo di battaglia per comprendere meglio le nuove tecnologie. L’Ucraina ha avvertito che Pyongyang sta cogliendo l’opportunità di acquisire esperienza pratica sul campo di battaglia per potenziali futuri conflitti con l’occidente. Come ha suggerito Viktor, sembra che stiano anche imparando dai loro errori. “Nella guerra moderna, dove si effettuano ricognizioni in tempo reale e attacchi con i droni, non riuscire a disperdere le squadre di combattimento in unità più piccole di due o tre membri potrebbe portare a perdite significative da parte dei droni e dell’artiglieria nemica”, si legge in un documento.

I documenti descrivono anche criticamente il comportamento di alcune truppe nordcoreane, affermando che hanno ucciso alcune truppe ucraine che hanno tentato di arrendersi, una tattica che sembra aver fatto arrabbiare gli ucraini e che alla fine ha “prolungato la battaglia”. Alcune truppe nordcoreane, secondo i documenti, si sono ripetutamente precipitate a soccorrere i loro compagni feriti nonostante il rischio di attacchi nemici, causando ulteriori perdite. In un documento si legge che alcune truppe nordcoreane hanno avuto difficoltà perché non erano state informate “di dettagli cruciali come le roccaforti nemiche, i siti di lancio dei droni o le posizioni dell’artiglieria, e quindi sono entrate sul campo di battaglia impreparate”. Khan ha detto che spera che Trump faccia pressione affinché Pyongyang si ritiri dalla guerra e “spieghi a tutti che non è nell’interesse di nessuno... (che le truppe nordcoreane) si facciano uccidere a sette fusi orari di distanza da casa, al confine con l’Ucraina”.

Siobhán O’Grady e Serhii Korolchuk. Hanno collaborato Andrew Jeong e So Jin Jung da Seul.

