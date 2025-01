Il premier canadese Trudeau si dimette da premier e leader del partito liberale

Dissidi interni e mozioni di sfiducia hanno portato a "un punto di rottura”. Resterà in carica finché non verrà stato scelto il suo sostituto, quindi guiderà il paese nei primi mesi della nuova presidenza Trump e gestirà i colloqui sui dazi. L'incognita delle elezioni di ottobre

Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni "da leader del partito e da primo ministro dopo che il partito avrà scelto un nuovo leader". L'annuncio, in conferenza stampa dalla residenza di Rideau Cottage dopo "aver riflettuto durante le vacanze e averlo detto alla sua famiglia ieri sera". Trudeau rimarrà leader del Partito liberale e primo ministro del Canada finché non verrà stato scelto il suo sostituto. Ciò significa che guiderà il paese nei primi mesi della nuova presidenza di Donald Trump e gestirà i colloqui sui dazi. Trudeau ha detto di rammaricarsi di non aver riformato il sistema elettorale canadese, una promessa che non ha rispettato e per la quale è stato molto criticato.

La notizia del suo addio giunge proprio mentre la sua popolarità tocca i minimi storici. In Canada sono previste elezioni per il 20 ottobre 2025 e l'anno appena concluso è stato parecchio duro per i liberali: secondo gli ultimi dati forniti dall'istituto no profit canadese Angus Reid Institute, il sostegno al partito tra gli elettori è sceso ad appena il 16 per cento. Vale a dire il più basso che i liberali abbiano mai ricevuto negli ultimi anni, anche se comparato alle elezioni del 2011 (la peggiore performance elettorale nei 157 anni di storia del partito) in cui la forza politica guidata dall'allora leader Michael Ignatieff era riuscito a racimolare il 18,9 percento dei voti dai canadesi.

The Federal Liberals' New Year's Eve Nightmare: Party vote intent sinks to 16%, Trudeau approval at all-time lowhttps://t.co/C2WMeVszHB pic.twitter.com/11ZzEXm4Qh December 30, 2024

Un tracollo politico che aveva già fatto traballare la stabilità del governo Trudeau anche tra settembre e ottobre, a seguito di diverse mozioni di sfiducia (poi fallite) in Parlamento, dove il leader canadese, primo ministro da nove anni, non ha la maggioranza sin dal 2019. A metà dicembre Trudeau ha perso il sostegno di Chrystia Freeland, che ha deciso di dimettersi dalla guida del ministero delle Finanze per via di numerosi contrasti avuti con il premier sulle scelte economiche che il paese avrebbe dovuto prendere in risposta ai dazi minacciati da Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti che si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio. Un paese cruciale per Ottawa, che negli Stati Uniti vede il più importante partner commerciale (con ben il 75 per cento delle export canadese).

Nella lettera di dimissioni, pubblicata su X, l'ex ministra accennava a una “mancanza di fiducia” e di “disaccordo” tra i due, nonostante in passato Freeland abbia ricoperto le cariche di ministro del Commercio internazionale e di ministro degli Esteri per i passati governi di Trudeau.

Crescente impopolarità e sondaggi sempre più deludenti hanno spinto gli stessi liberali a reclamare un cambio di passo nella leadership del partito. “Il primo ministro Justin Trudeau non ha più il sostegno del caucus e per mantenere un po' di dignità dovrebbe immediatamente presentare le sue dimissioni” ha scritto in una lettera il parlamentare liberale George Chahal, dubito dopo un meeting virtuale con 51 membri liberali del Parlamento dell'Ontario. "Ora c'è una massa critica che è stata raggiunta e che prima non c'era" ha raccontato a Politico un liberale anonimo che ha partecipato all'incontro, confermando come nel partito ormai si sia arrivati a "un punto di rottura”.