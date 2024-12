Il presidente Zelensky non vuole rinunciare ai territori occupati: "Ora tocca all'Europa"

Il presidente ucraino ha capito che Trump vuole una Nato a trazione europea e si sta adattando alla nuova realtà. Ecco perché al vertice di Bruxelles ha smosso gli alleati: adesso spetta a loro dimostrare di aver compreso la minaccia russa e prevenirla

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri ha partecipato a un vertice in forma ridotta della Nato a Bruxelles. Ha incontrato diversi leader e il senso del suo viaggio sta tutto nell’organizzazione di cui l’Alleanza atlantica ha bisogno adesso che la presidenza di Donald Trump è imminente. E’ inutile attendere l’insediamento del presidente eletto, è altrettanto inutile farsi illusioni: non ci sarò continuità con Joe Biden, Trump non ritirerà gli Stati Uniti dalla Nato ma non ha intenzione di fare dei rapporti con i suoi alleati europei una priorità, vede la guerra in Ucraina come una questione regionale in una regione in cui Trump ritiene non ci siano interessi americani. Vuole una Nato a trazione europea, alcuni europei si sono svegliati, altri no. Zelensky lo ha capito benissimo e si sta adattando alla nuova realtà trumpiana.

Durante un’intervista con alcuni lettori del Parisien, il presidente ucraino ha detto: la Costituzione ucraina ci vieta di rinunciare ai territori occupati, “non abbiamo la forza per riconquistarli. Possiamo solo contare sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin alle trattative. Sono sorpreso: perché l’occidente che ci sostiene lo tratta con riguardo? Perché non ci ha dotato dall’inizio di armi massicce? Il mio discorso può sembrare insolente, ma ho l’impressione che siano tutti terrorizzati dalla Russia di Putin. Ha l’impunità”. Vale la pena tradurre tutta la citazione, perché è stata estrapolata dal contesto e ripresa subito come un regalo da parte di Zelensky a Putin: eccoti i territori occupati, io non ho la forza per riprenderli. La frase invece, se considerata nella sua interezza, mostra che Zelensky sa che con Trump si avvicina un accordo e le armi scarseggiano sempre di più, gli ucraini hanno fatto il loro doloroso lavoro, adesso tocca agli altri dimostrare di aver capito la minaccia russa e prevenirla.