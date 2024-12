Al Hamada ha pagato la brutalità del regime siriano fino alla fine

L’attivista era scappato in Europa durante la guerra civile, poi aveva deciso di tornare a Damasco. E’ stato ucciso poco prima della fuga di Assad, tenuto sotto tortura fino all'ultimo secondo

Grazie a Mazen al Hamada, il mondo non può dire che non sapesse. Il 47enne attivista siriano, che ha subìto torture inimmaginabili nelle brutali prigioni del regime, è fuggito in Europa nel 2014. Lì ha iniziato a raccontare la sua storia, rivivendo gli orrori a cui era stato sottoposto con vividi dettagli a statisti, legislatori e a chiunque volesse ascoltarlo. Ha portato le cicatrici delle sue torture fisicamente, compresi i profondi squarci sui polsi da cui era stato legato con le catene, ed emotivamente, nel suo volto smunto e tormentato, diventando un simbolo pubblico del tormento nascosto che decine di migliaia di persone stanno sopportando lontano dagli occhi in Siria. Poi, nel 2020, è tornato in Siria, dicendo agli amici che era convinto che fosse inutile continuare a condividere il suo tormento con un mondo a cui non importava. Credeva di poter ottenere di più tornando nel paese, ragionando con il regime che aveva represso così duramente una rivolta popolare, e che aveva avuto rassicurazioni dal governo del presidente Bashar el Assad che sarebbe stato al sicuro. Invece, è stato arrestato all’arrivo all’aeroporto internazionale di Damasco ed è scomparso ancora una volta nel sistema carcerario.



Martedì, a Damasco, alcuni parenti hanno identificato il suo corpo tra i circa 40 cadaveri trovati avvolti in lenzuola insanguinate e gettati nell’ospedale militare del sobborgo di Damasco di Harasta. Sembravano essere stati uccisi di recente, forse nelle ultime ore prima che Assad fuggisse e i ribelli prendessero il sopravvento, ha dichiarato Mouaz Moustafa della Syrian Emergency Task Force, che ha lavorato a stretto contatto con Hamada. Le foto raccapriccianti del suo corpo pubblicate online, talmente orribili da non poter essere descritte, suggeriscono che sia morto in modo agonizzante, sotto tortura fino alla fine.



L’ospedale di Harasta è noto per essere una stazione di passaggio per i prigionieri torturati a morte, diretti verso la sepoltura in fosse comuni, ha dichiarato Stephen Rapp, che presiede la Commissione per la giustizia internazionale e la responsabilità, un’organizzazione senza scopo di lucro che raccoglie prove di crimini di guerra in Siria e che ha trascorso ore a registrare la testimonianza di Hamada sulle torture. Ritiene che Hamada e le altre persone trovate con lui siano state uccise frettolosamente dopo la caduta del regime perché ritenute in grado di testimoniare contro i loro aguzzini. “La sua morte era così recente che non era ancora stato processato per la sepoltura”, ha detto Rapp. Hamada non ha vissuto per vedere il crollo del dittatore per il quale ha dato la vita.



La gioia provata da milioni di siriani per la partenza di Assad è stata mitigata dalla consapevolezza che la maggior parte delle circa 100.000 persone scomparse nel gulag del suo sistema carcerario probabilmente non torneranno mai più. I gruppi per i diritti umani si dicono fiduciosi che tutti i prigionieri detenuti nelle carceri siriane siano stati liberati, compresi i circa 4.000 rilasciati da Sednaya, la più grande e famosa delle prigioni siriane. Fadel Abdul Ghany, direttore esecutivo della Rete siriana per i diritti umani, è scoppiato in lacrime mentre trasmetteva la notizia martedì a Syria TV. “La maggior parte delle persone scomparse in Siria che erano sotto il controllo del regime sono morte”, ha detto. “Questa è la verità”. La stragrande maggioranza di queste persone era stata arrestata, come Hamada, per la loro opposizione politica ad Assad, secondo i gruppi per i diritti umani.

Inizialmente Hamada era stato arrestato per aver partecipato alle proteste pacifiche che hanno invaso la Siria nel 2011. Ha trascorso alcuni brevi periodi in carcere prima di essere sequestrato di nuovo e portato nella temuta sede dell’Air Force Intelligence nel quartiere Mezzeh di Damasco, dove è iniziato il suo vero incubo. E’ stato sospeso al soffitto con delle catene per ore. Le guardie gli hanno rotto le costole saltandogli addosso. La sua pelle è stata bruciata dalle sigarette e il suo corpo è stato scosso da scosse elettriche. E’ stato violentato con un palo di metallo e gli sono stati messi i genitali in una morsa che lo ha reso impotente a vita.



Questi dettagli li ha raccontati, su richiesta, a politici, giornalisti e accademici in tutto l’occidente, diventando un personaggio fisso nel circuito della difesa dei diritti umani, in grado di commuovere il pubblico fino alle lacrime. Anche lui piangeva ogni volta, con le lacrime che gli scendevano dagli occhi spalancati e dalle guance ossute. “Ogni volta che parlava era costretto a rivivere gli orrori. Riesco ancora a immaginare il vuoto nei suoi occhi, occhi che sembravano guardare oltre il mondo”, ha scritto un amico siriano nei Paesi Bassi, Sakir Khader, in un tributo su X.



Sembrava, e quasi certamente lo era, profondamente traumatizzato, ha dichiarato Sara Afshar, che ha realizzato un documentario sul sistema carcerario siriano in cui era presente Hamada e che è diventata sua amica durante il processo. La sua vita e la sua morte testimoniano l’indifferenza del mondo nei confronti delle sofferenze in Siria, che sono continuate incontrollate fino alla caduta di Assad, domenica scorsa. “Ha raccontato tutto degli orrori assoluti che stavano accadendo e lo ha fatto più e più volte, e nessuno ha fatto nulla e ora è morto e sono morti anche tutti gli altri”, ha detto. “Le cose che ha detto gli sono accadute erano al di là della comprensione umana, erano così mostruose, eppure i governi si stavano normalizzando con Assad”.



Nel frattempo Hamada era sempre più disilluso per la mancanza di impatto della sua campagna. L’interesse per la Siria dopo la rivolta iniziale si è esaurito dopo il 2016, quando l’intervento russo a favore di Assad sembrava garantire la sopravvivenza del suo regime. Ha iniziato a dire agli amici che voleva tornare in Siria e ha fatto diverse visite all’ambasciata siriana a Berlino, dove ha ottenuto un passaporto. In una delle ultime telefonate di cui si ha notizia, Hamada ha detto a un collega attivista siriano che era pronto a sacrificare la sua vita per fermare le uccisioni. “Siamo andati in America e abbiamo raccontato tutta la storia. Siamo andati nei Paesi Bassi, in Francia e persino in Italia. E la gente non ci ha ascoltato. Il mondo intero non ci ha ascoltato”, ha detto, secondo una registrazione della telefonata fornita dall’attivista Maysoun Berkdar.



Hamada è stato preso in custodia appena atterrato all’aeroporto di Damasco, ha detto suo nipote, Ziad al Hamada, che ha parlato con Mazen dopo l’atterraggio. Hamada sembrava in preda al panico e gli ha detto che lo stavano trattenendo, ha detto. Molti amici di Hamada avevano già pensato che fosse morto. Un dissidente siriano liberato dalla prigione nel 2022 ha raccontato a Moustafa di aver visto Hamada nella prigione dell’Air Force Intelligence a Damasco, ma da lì gli avvistamenti si sono raffreddati.



Il fatto che sia sopravvissuto per tutto questo tempo in condizioni terribili per poi essere ucciso alla fine è una delle cose più difficili da sopportare per i suoi amici, ha detto Afshar. Ma, ha aggiunto, “è morto da eroe. Spero che tutti lo ricordino”.



Liz Sly. Copyright Washington Post