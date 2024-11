Le unioni civili in Ucraina, a protezione di chi sopravvive

La guerra ha cambiato le priorità. Ora è possibile sposarsi online, e presto il Zelensky varerà una nuova legge per tutelare le coppie e i bambini senza badare al sesso dei genitori

Volodymyr Zelensky ha promesso che firmerà la legge sulle unioni civili che è stata discussa al Parlamento ucraino. La legge definisce una unione civile come l’unione familiare volontaria di due adulti, indipendentemente dal loro sesso, garantendo diritti e doveri simili a un contratto di matrimonio.

L’Ucraina si sta trasformando, tutto questo mentre si difende dagli attacchi: cambia i suoi centri di innovazione e i settori su cui puntare, lotta contro la corruzione e cerca di proteggere la vita personale dei propri cittadini in un momento in cui nulla è prevedibile e certo. La guerra ha cambiato le priorità e come ora è possibile sposarsi online così si trovano strumenti legali per tutelare le coppie e i bambini senza badare al sesso dei genitori, ma contemplando il fatto che la probabilità che uno dei partner muoia oggi è alta: chi resta, quindi, va protetto.