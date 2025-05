Depoliticizzare il dibattito sul clima è possibile. Lo studio del Tony Blair Institute

La questione climatica va ripensata in chiave pragmatica, superando ideologie e retorica per ottenere risultati concreti. Serve cooperazione globale e innovazione tecnologica per fermare il riscaldamento globale. Una road map

Pubblichiamo l'executive summary dello studio pubblicato dal Tony Blair Institute for Global Change.

L’azione per il clima ha raggiunto un punto morto. L’ottimismo del passato dava per scontato che la crescita verde, la volontà politica e l’impegno pubblico avrebbero guidato la decarbonizzazione. Eppure oggi stiamo vivendo la più grande perdita di slancio climatico della storia recente, proprio mentre la crisi si aggrava. L’anno scorso è stato il più caldo mai registrato, che ha portato con sé devastanti incendi, uragani e inondazioni diffuse in tutto il mondo. L’aumento delle emissioni, le temperature da record e il peggioramento dell’impatto climatico richiedono un’azione urgente, ma lo slancio politico si sta affievolendo. Le politiche di azzeramento netto, un tempo considerate la via per la trasformazione economica, sono sempre più spesso considerate inaccessibili, inefficaci o politicamente tossiche. In molte economie, la promessa di posti di lavoro verdi non si è concretizzata nella misura prevista. Nel frattempo, le industrie di molte economie sviluppate devono far fronte all’aumento dei costi e stanno perdendo terreno competitivo rispetto a paesi come la Cina. E nonostante gli impegni a zero emissioni e un accordo globale per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, la domanda di carbone, petrolio e gas continua a raggiungere nuovi livelli. L’attuale dibattito sul clima è in crisi. La fiducia dell’opinione pubblica nelle politiche di riduzione delle emissioni e di stimolo alla crescita verde sta calando, aggravata dal fatto che molti dei benefici promessi dalle politiche climatiche del passato non si sono concretizzati. Le proposte di politiche verdi che suggeriscono di limitare il consumo di carne o di ridurre i viaggi aerei hanno allontanato molte persone anziché avvicinarle.

Questo fallimento ha aperto la strada ai populisti che sfruttano lo scetticismo dell’opinione pubblica e inquadrano l’azione per il clima come un’agenda guidata dalle élite. Il risultato? La volontà politica sta cedendo proprio mentre la crisi accelera. I governi fanno marcia indietro, le imprese abbandonano gli obiettivi climatici e gli elettori eleggono leader che mettono in secondo piano il futuro del pianeta. La crisi c’è, ma l’azione è in stallo. Viviamo in un paradosso climatico: la consapevolezza della crisi climatica non è mai stata così alta, ma le azioni significative sono in declino. Come possiamo risolvere questo problema? Il vecchio manuale sul clima non funziona. Abbiamo bisogno di una strategia politica vincente, che ponga fine alla guerra culturale dell’azzeramento delle emissioni. Dobbiamo ricostruire la fiducia dell’opinione pubblica nelle politiche climatiche, e per questo i politici devono iniziare a dimostrare ai cittadini che li stanno ascoltando – e che stanno dando risultati.



Il dibattito deve essere sottratto dalle mani degli attivisti e messo nelle mani dei politici. E’ necessaria una voce realistica nel dibattito sul clima, né ideologica né allarmistica, ma pragmatica, orientata alle soluzioni e ai risultati. Dobbiamo abbandonare i continui allarmismi e passare alla realizzazione pragmatica di soluzioni, respingendo le richieste irrealistiche che non producono effetti e rifiutando le argomentazioni dello status quo basato sui combustibili fossili. La realtà globale è che nessun paese può permettersi di pagare il prezzo della decarbonizzazione e il costo dei disastri climatici causati dall’inazione di altri. Il peggiore dei mondi per qualsiasi paese è quello di investire pesantemente nella decarbonizzazione interna, ma anche di dover affrontare gli alti costi di adattamento agli impatti climatici dovuti all’incapacità di altri di decarbonizzare allo stesso modo. Tuttavia, il cambiamento climatico non è un problema che può essere risolto con l’azione di qualsiasi paese in modo isolato. Abbiamo bisogno di una cooperazione internazionale che vada ben oltre i quadri attuali e di un impegno collettivo per un’azione rapida e decisiva, soprattutto da parte dei leader delle principali economie inquinanti. Continuare sulla stessa strada e affidarsi a politiche obsolete e inefficaci non ridurrà le emissioni abbastanza velocemente. Così facendo, si rischia il disordine globale causato dagli impatti catastrofici dei cambiamenti climatici. Il mondo deve invece abbracciare nuove soluzioni dirompenti e agire collettivamente e con decisione. E’ tempo di ridefinire la leadership climatica e di passare all’èra dei risultati, un’èra fatta di azioni coraggiose, scoperte tecnologiche e cambiamenti trasformativi nelle politiche. La scelta è chiara: innovare e cooperare o affrontare un futuro di crescente caos climatico. Questo significa:



Accelerare e potenziare le tecnologie che catturano il carbonio.

Dobbiamo investire in soluzioni che catturino le emissioni alla fonte prima che raggiungano l’atmosfera, insieme a tecnologie innovative che rimuovano permanentemente il carbonio dall’atmosfera, estraendolo direttamente dall’aria e immagazzinandolo in modo permanente.



Sfruttare il potere della tecnologia, compresa l’intelligenza artificiale.

Dobbiamo usare l’intelligenza artificiale e altre innovazioni per decarbonizzare in modo più intelligente e veloce. Queste tecnologie aiutano a ridurre le emissioni in modo più rapido, economico e intelligente che mai. Si tratta di rendere la scelta verde una scelta più semplice, con una tecnologia più intelligente che consente di ottenere bollette più basse, sistemi migliori e progressi più rapidi.



Investire in soluzioni energetiche innovative e di frontiera.

Dobbiamo alimentare tutto con energia pulita e garantire che tutta la nuova generazione sia a emissioni zero. Nuove soluzioni, tra cui una nuova generazione di tecnologie nucleari e di fusione, hanno il potenziale per trasformare la nostra capacità di farlo.

Soluzioni basate sulla natura.

Dalla piantumazione di foreste allo sviluppo di colture che sequestrano il carbonio, dobbiamo sfruttare il potere della natura e della scienza insieme. Le foreste, le zone umide e le aziende agricole intelligenti possono assorbire il carbonio e proteggere i sistemi alimentari, oltre a far guadagnare tempo al pianeta per sviluppare e implementare nuove soluzioni ingegneristiche.



Adattarsi a ciò che sta arrivando.

Dalle difese contro le inondazioni alle città verdi, dobbiamo dare priorità agli sforzi di adattamento e investire nella resilienza per preparare le comunità agli impatti climatici che stanno già vivendo.

Semplificare gli sforzi globali per realizzare un’azione collettiva.

Il mondo ha bisogno di concentrarsi sulle questioni chiave che determinano l’aumento delle emissioni e di accordi mirati e ad alto impatto che portino a un cambiamento reale dove è più importante. Ciò include un imperativo per la Cina e l’India, due dei paesi che detengono le chiavi del futuro climatico del mondo. Pertanto, è necessario creare nuove soluzioni plurilaterali co-progettate da questi paesi, da affiancare a qualsiasi processo multilaterale più ampio.



Ripensare il ruolo della finanza, compresa la filantropia.

Dai green bond alla determinazione del prezzo del rischio climatico, il denaro deve affluire dove può fare la differenza. Se vogliamo un futuro verde, dobbiamo fare in modo che il denaro si adoperi per trovare soluzioni. Ciò include le donazioni filantropiche, che potrebbero spingere le soluzioni innovative a superare il traguardo, riducendone i costi e consentendone una più rapida diffusione.



Dobbiamo creare uno slancio per le soluzioni innovative, non rimanere bloccati nel passato, e dobbiamo andare oltre e più velocemente. Dobbiamo depoliticizzare il dibattito sul clima, passare dalla retorica climatica ai risultati climatici e concentrarci sul futuro dell’umanità. Accogliendo la disruption e dando priorità all’impatto rispetto alla retorica, possiamo ancora fermare il riscaldamento globale e garantire un futuro vivibile.