Le politiche ambientali si sono trasformate in paradosso, dice Tony Blair

Qualsiasi strategia basata sulla “graduale eliminazione” dei combustibili fossili nel breve termine o sulla limitazione dei consumi è destinata a fallire. Serve un nuovo approccio su nucleare, AI e Cop. Lo studio pubblicato dal Tony Blair Institute for Global Change

Pubblichiamo la prefazione dello studio pubblicato dal Tony Blair Institute for Global Change e firmata dall'ex premier britannico

Sappiamo che l’attuale stato del dibattito sul cambiamento climatico è permeato di irrazionalità. Di conseguenza, sebbene la maggior parte delle persone accetti che il cambiamento climatico sia una realtà causata dall’attività umana, si allontana dagli aspetti politici della questione perché ritiene che le soluzioni proposte non siano fondate su buone politiche. Così, nei paesi sviluppati, gli elettori si sentono chiamati a fare sacrifici finanziari e cambiamenti nel proprio stile di vita, pur sapendo che il loro impatto sulle emissioni globali è minimo. Qualunque sia la responsabilità storica del mondo sviluppato per il cambiamento climatico, chi ha una conoscenza anche sommaria dei fatti sa che in futuro le principali fonti di inquinamento proverranno principalmente dai paesi in via di sviluppo.



Ma per quei paesi in via di sviluppo c’è un risentimento altrettanto forte quando gli viene detto che gli investimenti non sono disponibili per l’energia necessaria al loro sviluppo perché non è “verde”. Credono, giustamente, di avere il diritto di svilupparsi e che coloro che si sono già sviluppati utilizzando i combustibili fossili non abbiano il diritto di impedirgli di scegliere il modo più efficace di svilupparsi.



C’è stato quindi un periodo in cui l’azione per il cambiamento climatico e gli accordi globali, in particolare l’Accordo di Parigi del 2015, sembravano preannunciare una nuova èra; ma questo slancio è stato seguito – esacerbato da choc esterni come Covid e la guerra in Ucraina – da una reazione negativa contro tali azioni, che minaccia di far deragliare l’intera agenda.



Gli attivisti hanno spostato il baricentro politico sul cambiamento climatico, portando la questione nel mainstream. Di conseguenza, sono stati compiuti enormi progressi nel campo delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’impegno dei paesi nell’azione per il clima. Tuttavia, a causa dei livelli di crescita e sviluppo, le attuali soluzioni politiche sono inadeguate e, peggio ancora, stanno distorcendo il dibattito in una ricerca di una piattaforma climatica irrealistica e quindi irrealizzabile. Il movimento ha quindi bisogno di un mandato pubblico, raggiungibile solo passando dalla protesta a una politica pragmatica. Troppo spesso i leader politici temono di dire ciò che molti sanno essere vero: l’approccio attuale non funziona. Ma non devono tacere: c’è una nuova coalizione da costruire, che unisca attivisti disillusi a tecnologi e politici pronti ad agire. Di seguito sono riportati i fatti che contraddicono l’attuale approccio politico.



Nonostante negli ultimi 15 anni si sia assistito a un’esplosione delle energie rinnovabili e nonostante i veicoli elettrici siano diventati il settore in più rapida crescita del mercato automobilistico, con la Cina in testa in entrambi i settori, la produzione di combustibili fossili e la loro domanda sono aumentate, non diminuite, e sono destinate ad aumentare ulteriormente fino al 2030. Escludendo petrolio e gas, nel 2024 la Cina ha avviato la costruzione di 95 gigawatt di nuova energia a carbone, una quantità quasi pari all’attuale produzione totale di energia da carbone di tutta l’Europa messa insieme. Nel frattempo, l’India ha recentemente annunciato di aver raggiunto il traguardo di 1 miliardo di tonnellate di produzione di carbone in un solo anno. Si prevede che nei prossimi vent’anni i viaggi in aereo raddoppieranno.



Entro il 2050, si prevede che l’urbanizzazione determinerà un aumento del 40 per cento della domanda di acciaio e del 50 per cento di quella di cemento, fattori essenziali per lo sviluppo, ma materiali con un impatto significativo sulle emissioni. L’Africa, attualmente responsabile solo del 4 per cento delle emissioni globali, vedrà la sua popolazione raddoppiare nei prossimi trent’anni. Questa crescita richiederà energia, infrastrutture e risorse. E sebbene l’azione dei paesi sviluppati sia ancora fondamentale, entro il 2030 quasi due terzi delle emissioni globali proverranno da Cina, India e Sud-est asiatico. Eppure i flussi finanziari globali per le energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo sono diminuiti e non aumentati negli ultimi anni.



Questi sono i fatti scomodi, che significano che qualsiasi strategia basata sulla “graduale eliminazione” dei combustibili fossili nel breve termine o sulla limitazione dei consumi è una strategia destinata a fallire. E’ importante chiarire dove porta questa argomentazione. Niente di tutto ciò invalida la scomoda verità che il clima sta cambiando, e a nostro discapito, o che questa è una delle sfide fondamentali del nostro tempo. E non significa neppure che non dovremmo continuare a utilizzare le energie rinnovabili, che sono necessarie e convenienti. Ma significa che dobbiamo modificare la nostra attenzione e le nostre risorse. Dobbiamo riconoscere che, se non trasformiamo alcune delle tecnologie emergenti in opzioni finanziariamente sostenibili, il mondo sceglierà l’opzione più economica. Questo vale per tutto, dalla fusione nucleare al carburante sostenibile per l’aviazione, all’acciaio ecologico e al cemento a basse emissioni.



Dovremmo mettere al centro della battaglia la cattura del carbonio, ossia l’eliminazione diretta del carbonio e la sua cattura alla fonte. Attualmente, la cattura del carbonio non è commercialmente sostenibile, nonostante sia tecnologicamente fattibile, ma la politica, la finanza e l’innovazione potrebbero cambiare le cose. Il disprezzo per questa tecnologia in favore della soluzione purista di fermare la produzione di combustibili fossili è del tutto fuorviante. Le soluzioni basate sulla natura – principalmente la riforestazione – sono il modo più semplice per catturare il carbonio, ma non esiste un piano completo su come incoraggiarle o investire in esse. (Sebbene non offrano una soluzione permanente, soprattutto perché alluvioni, incendi e parassiti, tutti esacerbati dal riscaldamento globale, possono trasformare le foreste da pozzi di carbonio a fonti di carbonio).

L’energia nucleare sarà una parte essenziale della risposta. La confusione tra questa e le armi nucleari e la paura irrazionale che ne deriva, intensificata da campagne iperboliche, ha portato il mondo a un grave errore politico, con molti paesi che le hanno voltato le spalle dagli anni ‘80 in poi, quando il suo utilizzo avrebbe cambiato in modo significativo la traiettoria delle emissioni globali. La nuova generazione di piccoli reattori modulari offre una speranza per la rinascita dell’energia nucleare, ma deve essere integrata nelle politiche energetiche nazionali.



L’intelligenza artificiale, applicata all’efficienza energetica e a un migliore utilizzo della rete energetica, è di per sé potenzialmente rivoluzionaria per ridurre il consumo di energia. Eppure le conferenze sul clima dedicano poco tempo a questo tema. Le restrizioni urbanistiche sono un ostacolo colossale alla crescita delle energie pulite. Eppure, le misure volte a modificarle e a rendere l’intero processo di pianificazione più semplice, rapido ed efficiente sono molto meno evidenziate rispetto ai tentativi, divisivi e in gran parte infruttuosi, di far vergognare le persone per le loro abitudini di consumo. La filantropia ha un ruolo fondamentale da svolgere, ma gran parte di essa sembra concentrarsi sul placare gli attivisti attraverso iniziative “verdi” che non spostano l’ago della bilancia, piuttosto che essere indirizzata verso le innovazioni tecnologiche che potrebbero davvero farlo.



Abbiamo bisogno di porre molta più enfasi su come finanziare le azioni contro il cambiamento climatico, compreso l’impegno politico per creare i mercati in cui possano confluire i finanziamenti per le soluzioni rinnovabili. Il mercato del carbonio sarà d’aiuto in questo senso, ma deve ancora mantenere le sue promesse. Tuttavia, non si può prescindere dalla vasta gamma di talenti finanziari di cui il mondo dispone per mettere a punto questo sistema in modo che possa esprimere tutto il suo potenziale.



Anche l’adattamento ai cambiamenti climatici deve essere messo in cima all’agenda, perché gli impatti che sono già stati determinati non possono essere tutti mitigati nel tempo a disposizione. Ma l’adattamento è sempre stato il parente povero dell’azione per il clima, perché sembra accettare che alcuni cambiamenti climatici siano inevitabili. Questo ci porta al modo in cui la politica sulla questione del cambiamento climatico si è evoluta nel corso degli anni. I leader politici sanno bene che il dibattito è diventato irrazionale. Ma hanno paura di ammetterlo, per paura di essere accusati di essere “negazionisti del clima”. Come sempre, quando le persone ragionevoli non si esprimono sul modo in cui viene condotta una campagna, questa rimane nelle mani di coloro che finiscono per alienare proprio l’opinione pubblica da cui dipende il consenso all’azione.



Questo fenomeno raggiunge il suo apice nei vertici della Cop. I leader politici discutono per giorni in pubblico su formulazioni come “porre fine”, “eliminare gradualmente”, “ridurre” i combustibili fossili, proclamare che possiamo ancora raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi per limitare il riscaldamento globale, su chi ha la “responsabilità” del cambiamento climatico e sul risarcimento di “perdite e danni”, in un forum che francamente non ha il peso necessario per guidare l’azione e l’impatto. Poiché – che siate d’accordo o meno – la maggior parte dei leader politici sono persone oneste che vogliono fare la cosa giusta, negli ultimi tempi le Cop sono diventate scomode per molti leader. Vorrebbero iniziare a togliere un po’ di isteria dal dibattito sul clima, ma sono riluttanti ad essere i primi a farlo. Il processo della Cop non produrrà cambiamenti alla velocità necessaria. Il grande raduno di tutte le nazioni ha il suo posto, anche se probabilmente non ogni anno. Ma la realtà è che sono le decisioni dei grandi paesi, e la direzione politica che essi danno alla tecnologia e ai flussi finanziari, a poter effettivamente risolvere il problema del clima.

E’ questo che deciderà se inizieremo a far coincidere le nostre nobili ambizioni di proteggere il pianeta con le azioni necessarie per realizzarle. Eppure non esiste un processo adeguato che consenta di svolgere un lavoro politico dettagliato e complesso, su mandato delle poche nazioni che possono fare la differenza. Se la Cop ha ridimensionato l’ambizione globale sull’azione per il clima, ora abbiamo bisogno di un nuovo processo che ridimensioni le soluzioni globali. Un nuovo approccio cooperativo alle soluzioni tecnologiche potrebbe essere il prossimo capitolo galvanizzante, concentrando il capitale politico e reale sui combustibili alternativi e sulle tecnologie di cattura del carbonio, compresi i finanziamenti, l’implementazione e ricerca e sviluppo. E’ necessario reimpostare il dibattito, non negando l’urgenza dell’azione per il clima, ma aggiornando la strategia. Abbiamo bisogno di soluzioni all’altezza della sfida e di una nuova politica per realizzarle. Entrambe le cose sono in ritardo.