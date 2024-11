Trump nomina il no vax Kennedy jr alla Sanità e due suoi avvocati ai vertici della Giustizia

Continua la prova di forza del tycoon contro l'establishment. Sconcerto pure tra i repubblicani per i nomi scelti per guidare la nuova Amministrazione, che si insedierà il prossimo 20 gennaio

Continua la prova di forza di Donald Trump contro l'establishment e il suo stesso partito. Dopo le controverse nomine di Peter Hegseth come suo segretario alla Difesa, un tatuatissimo ex anchorman di Fox News che ora andrà a dirigere il Pentagono; di Tulsi Gabbard come direttrice della National Intelligence, una ex democratica accusata di fare da megafono della propaganda russa e di un divisivo deputato indagato per traffico sessuale e uso di droga alla guida della Giustizia, ora Trump nomina due suoi avvocati ai vertici del ministero della Giustizia: Todd Blanche come vice procuratore generale ed Emil Bove come principale vice procuratore generale associato e vice procuratore generale facente funzione, "fino a quando Todd Blanche sarà sottoposto alla fase di conferma da parte del Senato". Ciliegina sulla torta, ieri Trump ha annunciato la nomina come nuovo segretario alla Salute di Robert Fitzgerald Kennedy jr, un cospirazionista no vax: sarà il nuovo segretario del dipartimento della salute e dei servizi umani. Almeno secondo i piani del tycoon.

Le nomine sempre più provocatorie di Trump per la sua Amministrazione, che si insedierà il prossimo 20 gennaio, hanno lasciato sconcertati anche alcuni dei suoi consiglieri e vari esponenti repubblicani. La nomina di Gaetz come attorney general è quella che appare più divisiva: si è dimesso giusto in tempo per evitare il rapporto della commissione etica della Camera sulle accuse di abusi sessuali (anche contro minori), uso di droghe, accettazione di doni impropri, favoritismi e ostruzione della giustizia, dopo l'archiviazione di un'inchiesta penale. E ha invocato l'abolizione dell'FBI e di altre agenzie, tra cui quel ministero della Giustizia che Trump lo ha chiamato a guidare con l'intento di vendicarsi dei suoi nemici. "Non è un candidato serio, se volessi fare una battuta direi che ora sto aspettando che venga nominato George Santos", ha commentato la senatrice Lisa Murkowski, paragonandolo a un altro controverso deputato repubblicano travolto dalle inchieste ed espulso dalla Camera. La sua collega Susan Collins si è detta "scioccata" dalla scelta. L'ex speaker della Camera Kevin McCarthy, destituito dalla carica per una fronda interna guidata proprio da Gaetz, ha fatto una profezia: "Lo sanno tutti che non verrà confermato (al Senato, ndr)". Sarcastico il deputato repubblicano dell'Ohio Max Miller: "Gaetz ha più possibilità di cenare con la regina Elisabetta II che di essere votato dal Senato".

E poi c'è Robert Fitzgerald Kennedy jr. Un vero Kennedy di razza, figlio terzogenito di Bobby (Rfk sr.) e nipote di John Fitzgerald Kennedy (Jfk), come tale è stato onorato anche lui da un acronimo: Rfk jr. Le sue teorie: i vaccini causano l’autismo, la disforia sessuale è dovuta all’esposizione ai diserbanti, il 5G serve a controllare il nostro comportamento. Qui un ritratto.

