Zelensky si congratula con Trump e chiede una pace giusta per l'Ucraina

Dopo il risultato delle elezioni presidenziali americane, il presidente ucraino apprezza l'approccio del tycoon "pace attraverso la forza" negli affari globali e auspica un incontro dal vivo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in lungo post su X, si è congratulato con Donald Trump per la vittoria alle elezioni statunitensi (prima ancora dell'ufficialità): "Ricordo il nostro bell'incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo parlato nei dettagli del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del piano per la vittoria e dei modi per porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina. Apprezzo l'impegno del presidente Trump per l'approccio 'pace attraverso la forza' negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può nei fatti avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero lo metteremo in pratica insieme". Zelensky auspica "un'era con Stati Uniti d'America forti sotto la leadership risoluta del presidente Trump". Ha aggiunto: "Facciamo affidamento sul continuo e forte sostegno bipartisan per l'Ucraina negli Stati Uniti. Siamo interessati a sviluppare una cooperazione politica ed economica reciprocamente vantaggiosa che porterà benefici a entrambe le nostre Nazioni".

L'Ucraina, "in quanto una delle più forti potenze militari d'Europa - continua Zelensky - è impegnata a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa e nella comunità transatlantica con il supporto dei nostri alleati". Il presidente ucraino auspica di potersi "congratulare di persona" con Trump e parlare con lui di "come rafforzare la partnership strategica dell'Ucraina con gli Stati". Zelensky lo aveva invitato a visitare l’Ucraina già ad aprile scorso dopo che Trump aveva avanzato la proposta di spingere l'Ucraina a cedere la Crimea e la regione di confine del Donbas alla Russia. Il presidente ucraino combatte le fantasie su una possibile pace perché teme che quest’illusione sia contagiosa e finisca per annichilire il sostegno occidentale di cui ha bisogno.

Il vertice a cui si riferisce il presidente ucraino nel post si è tenuto alla Trump Tower mentre i repubblicani al Congresso chiedevano un’inchiesta sulla visita americana del presidente ucraino “motivata politicamente” per sostenere Kamala Harris, e mentre i trumpiani su X dicevano al loro beniamino: cosa perdi tempo a incontrare questo “mendicante”. Trump ha detto di avere “buoni rapporti” con il presidente ucraino e ha subito aggiunto di averli anche con Vladimir Putin. Zelensky spera che la nostra relazione sia la migliore, ha detto, e Trump: “Capisco, ma ci vogliono due persone per ballare un tango. Se vinciamo risolveremo questa questione molto rapidamente”.