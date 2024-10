Israele, capro espiatorio. Brendan O'Neill: “C'è una brama folle di incolpare gli ebrei per tutto”

“Odiare lo stato ebraico e quindi l’occidente è la nuova omnicausa” di una islamo-sinistra che sfrutta l'israelofobia per alimentare l'odio verso l'occidente e l'intera società moderna, applaudendo senza saperlo ai loro “futuri becchini”. Intervista al saggista e giornalista inglese

“In passato c’era il ‘socialismo degli imbecilli’, la tendenza della sinistra radicale a incolpare gli ebrei per ogni male della società capitalista e a vedere la mano nascosta dell’ebraismo dietro ogni cosa: banche, ricchi, padroni sfruttatori. Agli occhi di questi degenerati, gli ebrei erano al centro di una rete di oppressione capitalista. Ora c’è una visione persino peggiore: l’anti imperialismo degli imbecilli, la brama di incolpare gli ebrei per i mali del mondo”. Così al Foglio Brendan O’Neill, giornalista e saggista inglese, direttore di Spiked e autore di “After the pogrom”.



“Per gli odiatori di Israele, quell’esercito di sinistrorsi, islamisti e liberali perduti che detestano lo stato ebraico più di tutti gli altri, Israele è diventato una specie di mangiatore di peccati della modernità” dice O’Neill, già autore di “Manifesto di un eretico” (Liberilibri). “Non la vedono come una nazione normale, ma come il motore supremo della malvagità. Vi attribuiscono ogni trasgressione dell’era moderna. La bollano come una nazione suprematista bianca, una nazione genocida, un’entità colonialista di coloni. Ogni peccato che l’umanità ha mai commesso è proiettato sulla nazione ebraica. I bigotti che ogni fine settimana si riversano nelle strade per lamentarsi di Israele non solo si stanno infuriando contro l’unico e minuscolo stato ebraico al mondo, un’attività sempre sospetta, secondo me. No, si stanno scagliando anche contro l’occidente, contro le loro stesse società, contro la civiltà stessa, che sono stati condizionati a detestare. È un capro espiatorio nel suo senso più puro: i torti del mondo vengono messi sul capro di Israele e poi viene forzato fuori dalla famiglia delle nazioni. O almeno sperano. C’è un’aria medievale nel sentimento contro Israele. Non appartiene al regno della critica politica o dell’analisi geopolitica, ma piuttosto ci parla di un impulso più elementare e gutturale di ripulire il mondo da ciò che queste persone considerano follemente i mali dell’era civile. L’israelofobia è un disturbo post illuminista mascherato da attivismo radicale”.



Ecologisti, ideologi di genere, Lgbt, Black Lives Matter... C’è una nuova coalizione antisemita. “Odiare Israele è diventata la grande ‘omnicause’ della sinistra post classe. I gruppi di sinistra sono in disordine da decenni ormai. Il declino della politica di classe in patria e del comunismo sulla maggior parte della scena mondiale li ha lasciati privi di guida. Da allora sono andati a pesca di nuove cause. Hanno abbracciato l’ideologia di genere, la politica dell’identità, l’isteria verde e altri programmi immaginari, tutto per raggiungere uno scopo in un panorama in rapido cambiamento. E ora hanno scoperto un nuovo collante politico che potrebbe tenere insieme le loro sfilacciate reti di poser privilegiati: l’animosità anti Israele”.



Uno dopo l’altro si sono schierati dietro la bandiera dell’israelofobia. “Gli isterici preti della causa del cambiamento climatico, gli aderenti dai capelli blu alla causa genderfluid post scientifica, i fatalisti razziali di Black Lives Matter, hanno tutti forgiato un’alleanza attorno a un’ostilità verso Israele. Ciò che mi preoccupa, ciò che mi inorridisce, in realtà, è la misura in cui hanno reso l’odio per Israele una caratteristica così centrale delle loro personalità politiche. Definiscono letteralmente se stessi, la loro intera visione del mondo, la loro stessa ‘virtù’, in opposizione al sionismo, in opposizione al diritto del popolo ebraico ad avere una patria. È del tutto inevitabile che quando si modella l’intera identità sull’ostilità verso la nazione ebraica, si oltrepasserà rapidamente il confine tra l’attivismo e l’odio, tra antisionismo e antisemitismo. Inginocchiati all’unisono sull’altare dell’israelofobia, questi attivisti si sono messi sulla strada di qualcosa di non dissimile dal fascismo”.

Leggi anche: Medio oriente La sinistra woke si è suicidata sposando la causa dei suoi nuovi amici, Hamas e Hezbollah Giulio Meotti

Ora sono alleati degli islamisti. Cosa pensano che succederà se i partigiani della sharia prenderanno il potere? “L’islamo-sinistra è uno dei fenomeni più strani e sinistri dei nostri tempi. Quando vedo gruppi come ‘Queers for Palestine’, non so se ridere o piangere. Come dico nel mio libro, questi deboli dai capelli blu delle classi superiori occidentali sembrano beatamente ignari del fatto che se mai andassero a Gaza, i loro pronomi sarebbero ‘era / erano’ più velocemente di quanto potrebbero dire ‘Palestina libera’”. L’islamo-sinistra risale agli anni Novanta. “La sinistra era a caccia di un nuovo ‘soggetto rivoluzionario’ e lo ha trovato nell’islamismo. Consideravano questi movimenti – Hamas, Hezbollah, persino la ‘resistenza’ in Iraq, che era al Qaeda – come esotici ed eccitanti. La violenza di questi movimenti dava loro un brivido morale. Lo abbiamo visto anche dopo il 7 ottobre, quando alcuni di sinistra hanno dichiarato apertamente di sentirsi ‘esaltati’ da quel vile pogrom che hanno falsamente descritto come un ‘atto di resistenza’. Ciò che gli islamofascisti e gli identitari della sinistra woke hanno in comune è l’odio per l’occidente, per le meraviglie della società moderna. Più la sinistra rifiutava la ragione, più cadeva nelle braccia di quel regime brutale che ha fatto lo stesso: l’islam radicale. E o non sanno o non gli importa che se la sharia dovesse mai diventare legge qui, sarebbero finiti. L’islam radicale è illiberale, misogino, omofobo e, naturalmente, antisemita. Non ha alcun riguardo per la libertà individuale o i diritti delle minoranze. L’islamo-sinistra è un movimento ‘Polli per KFC’: stanno applaudendo i loro futuri becchini”.



Sembra che l’occidente il giorno dopo il pogrom fosse già pronto ad abbandonare gli ebrei. “Ora possiamo vedere, chiaro come il sole, che gli ebrei sono le principali vittime della politica dell’identità. Il fallimento dei cosiddetti antirazzisti nel condannare il pogrom razzista di Hamas è stato scioccante. La riluttanza degli autoproclamati antifascisti a denunciare questo assalto fascista al popolo ebraico è stata vergognosa. E tuttavia, non è stata una sorpresa. La politica dell’identità fa qualcosa di terribile: classifica le persone in scatole razziali, accorda un valore morale a seconda dei nostri presunti livelli di ‘privilegio’ e ‘oppressione’. Uomini bianchi, donne bianche, persone ‘cis’, ebrei e così via sono visti come ‘privilegiati’, e quindi devono espiare e scusarsi per la loro stessa esistenza. I neri, i musulmani, le persone trans e così via sono visti come ‘oppressi’, e quindi devono essere simpatizzati e forniti di risorse statali. Nel tempo, gli ebrei sono arrivati ​​a essere visti come i più privilegiati di tutti, come ‘iper bianchi’. Ciò significa che non possono mai essere vittime di oppressione. Al contrario, sono visti come i beneficiari dell’oppressione, che devono essere rimproverati, castigati, sottomessi. In passato, gli ebrei erano considerati non sufficientemente bianchi e quindi meritevoli di disprezzo fascista; ora sono considerati troppo bianchi e quindi... indovinate un po’: meritevoli di disprezzo fascista. Nella loro mente ristretta, Israele è ‘bianco’, e quindi il cattivo, e la Palestina è ‘marrone’, e quindi il buono. E’ una visione del mondo ridicola e infantile, pericolosa. Espone ancora una volta gli ebrei al disprezzo delle sezioni influenti della società”.



I woke sono anche gli utili idioti dei regimi, come Russia e Iran? “I woke sono diventati apologeti di alcuni dei regimi più regressivi sulla terra, tra cui la Repubblica islamica dell’Iran. In medio oriente, stiamo assistendo a una resa dei conti tra uno stato democratico che è stato costruito come casa per gli ebrei e gli odiosi nemici degli ebrei. Tra una nazione libera che rappresenta il meglio della nostra civiltà e l’Iran e i suoi delegati che non hanno altro che disprezzo per la nostra civiltà. E, cosa notevole, molti dei nostri giovani, i nostri attivisti e persino le nostre élite intellettuali si sono schierati dalla parte di quest’ultima, dalla parte di quegli eserciti di antisemiti piuttosto che degli ebrei che vogliono solo ciò di cui godono tutti gli altri popoli: il diritto alla propria patria. Questo è il risultato finale dell’incoraggiamento della nuova generazione a essere cauta e persino ostile alla civiltà occidentale, alla cultura occidentale, alla letteratura occidentale, agli ideali occidentali. Più spingiamo le persone a temere la propria civiltà, più le spingeremo verso il suo opposto: la barbarie. In questo caso, la barbarie di Hamas e dei suoi padroni a Teheran”.



Siamo al punto di svolta di una crisi di civiltà. “Alterno tra il pessimismo e l’ottimismo” conclude O’Neill. “Devo dire che ho quasi perso la fiducia nella mia società dal 7 ottobre. Eppure sono anche ottimista. La lotta di Israele contro i suoi nemici mi fa sentire fiducioso sul futuro. Si combatte su due fronti. Ai confini di Israele contro i militanti dell’islam radicale. E sul fronte intellettuale in occidente. Sono fiducioso che Israele vincerà la battaglia militare: e noi vinceremo la battaglia intellettuale? Dobbiamo farlo. Il futuro dipende da questo”.