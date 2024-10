A Praga, il gran discorso dell'ex presidente di Taiwan sulla solidarietà (e la fiducia) di chi difende la libertà

La democrazia è l’unica scelta. La diplomazia irrinunciabile della “gattara di ferro” che ha parlato alla ventisettesima edizione del Forum 2000 mentre l’esercito cinese accerchiava l’isola con nuove esercitazioni militari

Mentre lunedì l’esercito della Repubblica popolare cinese accerchiava l’isola di Taiwan con nuove esercitazioni militari, l’ex presidente taiwanese Tsai Ing-wen teneva un discorso (tradotto qui sotto) alla ventisettesima edizione del Forum 2000 di Praga intitolata. “Per un ordine mondiale democratico”. È stato il primo viaggio dell’ex presidente taiwanese all’estero da quando ha lasciato il suo incarico a maggio, la prima volta che è intervenuta al forum di persona, e non è un caso che abbia scelto proprio Praga: la Repubblica ceca è uno dei paesi europei più vicini all’isola rivendicata da Pechino, una telefonata tra il presidente ceco Petr Pavel e Tsai a gennaio dell’anno scorso scatenò l’ira di Pechino e prima della conferenza c’è stata una stretta di mano tra i due.

“La democrazia è l’unica scelta per Taiwan”, ha detto Tsai, parlando delle continue minacce cinesi e la risposta di Pechino non ha tardato, con l’ambasciata cinese a Praga che ha criticato la visita definendo l’ex presidente taiwanese una “separatista a favore dell’indipendenza di Taiwan”. Per il presidente Lai Ching-te invece, Tsai Ing-wen è la migliore portavoce di Taiwan, tra i leader più carismatici anche secondo i taiwanesi: democratica e inclusiva, nei sondaggi è la più apprezzata, superando per indice di soddisfazione anche l’ex presidente Ma Ying-jeou.

All’inizio del suo primo mandato nel 2016, fu subito etichettata come una noiosa gattara, poi in poco tempo divenne la “gattara di ferro” di Taiwan contro una Cina sempre più autoritaria e aggressiva. Ora il leader Lai vuole proseguire la linea dell’ex presidente nei confronti di Pechino e vede nella “diplomazia Tsai” un elemento importante della strategia di Taiwan.

Priscilla Ruggiero



È un grande piacere poter partecipare al Forum 2000 a Praga di persona quest’anno. Come tutti qui sanno, mi sono dimessa dalla carica di presidente di Taiwan nel maggio di quest’anno. Da allora, ho fatto ciò che volevo fare da tempo: riposarmi. Fare le cose di tutti i giorni, come leggere, bere caffè, passare il tempo con i miei cani e gatti e sì, dormire. Durante questo periodo ho ricevuto molti inviti, e ho pensato a lungo al primo posto in cui sarei dovuta andare dopo la mia pausa. Alla fine, ho deciso che incontrare amici che la pensano allo stesso modo fosse la cosa più significativa e importante. Amici che hanno dedicato la propria vita alla difesa dei valori democratici, che non hanno paura delle minacce e che prosperano quando vengono messi alla prova: amici come voi. E’ grazie a persone come voi che il mondo può resistere alle sfide difficili. Queste difficili sfide includono le pandemie, l’influenza dell’autoritarismo, le violazioni dei diritti umani, il cambiamento climatico e persino la guerra. Tutti i vostri sforzi rendono questo mondo un posto migliore. Un altro motivo per cui sono qui è perché voglio ringraziarvi personalmente per il vostro continuo sostegno a Taiwan e il suo popolo. (...)



Ancora più importante, siamo qui riuniti oggi per avere un importante scambio sulla determinazione e la resilienza della democrazia. Il mondo ha attraversato moltissime prove negli ultimi anni. Le democrazie di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide senza precedenti: dalla pandemia alla conseguente recessione economica, dagli effetti del cambiamento climatico alla non proliferazione nucleare e alla guerra. Vediamo i regimi autoritari diventare più assertivi che mai nel modo in cui governano. Abbiamo la sensazione che ora credano davvero che l’autoritarismo sia più adattabile della democrazia. E questi leader sperano di esportare questo stile di governo in tutto il mondo. Attraverso operazioni nella zona grigia, minacce e aggressioni militari, e guerra cognitiva e dell’informazione, i regimi autoritari stanno diventando sempre più aggressivi nell’erodere la fiducia del pubblico nelle istituzioni democratiche e nel polarizzare le nostre società.

Da più di cinquant’anni, Taiwan si trova ad affrontare la minaccia costante del regime comunista cinese

In tutto questo, Taiwan è in prima linea nella minaccia. L’ultima è l’annuncio di stamattina della Cina di un’esercitazione militare chiamata “Joint Sword 2024-B”: posso assicurarvi che non ha nulla a che fare con la mia presenza qui. Da più di cinquant’anni, Taiwan si trova ad affrontare la minaccia costante del regime comunista cinese, che ha tentato di annettere l’isola in vari modi. E più queste minacce aumentano più Taiwan diventa una parte importante della comunità internazionale e i loro leader mostrano sostegno a Taiwan, sono disposti a collaborare con noi e a visitare Taiwan. D’altra parte, decenni di esperienza nelle continue minacce e nella risposta ai cambiamenti nell’ambiente internazionale hanno reso la società taiwanese e i suoi leader resilienti e pragmatici. Attraverso gli sforzi dell’intera società, Taiwan si impegna nella cooperazione in materia di sicurezza con alleati che la pensano allo stesso modo e resiste alla coercizione e alle intimidazioni. I nostri sforzi includono la riforma militare della difesa, la protezione civile e l’alfabetizzazione mediatica. In qualsiasi momento critico, la società civile di Taiwan difenderà spontaneamente la democrazia conquistata a fatica.

I taiwanesi hanno dimostrato più volte che la democrazia è una parte non negoziabile della nostra identità

In altre parole, il popolo di Taiwan ha dimostrato più e più volte che la democrazia è una parte non negoziabile di noi, una parte incrollabile della nostra identità. Anche se ci vuole coraggio e tenacia per difendere la nostra identità, questo è ciò in cui crediamo noi taiwanesi. Nel gennaio di quest’anno, di fronte alle minacce militari, alle interferenze della disinformazione e alla guerra cognitiva, Taiwan ha dato il via a quello che è stato definito un “anno di super elezioni” in cui 72 paesi in tutto il mondo, metà della popolazione mondiale, si è recato alle cabine elettorali per scegliere i propri futuri leader. Il popolo di Taiwan ha partecipato attivamente alle elezioni, è entrato con entusiasmo nelle cabine elettorali e ha utilizzato i propri voti per sostenere i candidati che riteneva idonei e capaci di rappresentarli e guidarli. Ciò mi fa credere fermamente che la democrazia sia davvero l’unica scelta per Taiwan, e noi a Taiwan abbiamo una vita libera e democratica.

I taiwanesi non solo sono orgogliosi dei propri valori democratici, ma continuano anche a sostenere e condividere esperienze con paesi con ideali simili, a difendere l’ordine mondiale liberale e democratico e a rispondere alle sfide che il mondo continua ad affrontare. Dopo aver visto l’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia e il popolo ucraino che combatteva per il proprio paese, il governo e il popolo di Taiwan hanno sostenuto attivamente l’Ucraina. Oltre a fornire aiuti umanitari all’Ucraina, Taiwan si è unita ai suoi alleati democratici imponendo sanzioni economiche alla Russia e mettendo l’embargo su prodotti strategici ad alta tecnologia, inclusi chip semiconduttori, informatica e prodotti aeronautici. Oltre all’Ucraina, Taiwan ha un partenariato crescente con l’Unione europea e i suoi stati membri. Abbiamo assistito a un numero record di funzionari e parlamentari dell’Ue e dei suoi stati membri in visita a Taiwan. I partenariati fioriscono nei settori dell’economia, della cultura, dell’istruzione e della tecnologia e questi scambi si basano sui nostri valori condivisi di democrazia e libertà. Questa partnership e amicizia non si ferma qui. All’Assemblea mondiale della sanità, diversi stati membri dell’Ue hanno pubblicamente sostenuto la partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali. Inoltre, l’Ue ha menzionato chiaramente Taiwan nella sua dichiarazione congiunta sulla “Strategia di cooperazione nell’Indo-Pacifico” e ha chiesto di rafforzare la cooperazione con Taiwan in settori chiave come quello dei semiconduttori, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della protezione dei dati. Inoltre, il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzioni che sollecitano l’Ue e i partner internazionali a mantenere attivamente la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, a continuare a sostenere la Taiwan democratica e a includere Taiwan come partner importante nella strategia indo-pacifica dell’Ue.

Di fronte a questi sforzi, i regimi autoritari hanno fatto ricorso alla coercizione economica, alla manipolazione delle informazioni e a vari interventi di influenza nel tentativo di sovvertire la democrazia europea ed esercitare pressioni sui paesi che interagiscono con Taiwan. Nonostante ciò, i nostri alleati rimangono impassibili, dimostrando l’importanza vitale dell’unità e della cooperazione tra i partner democratici. La solidarietà e la cooperazione possono assumere molte forme, militari, come il trasferimento di tecnologia o competenze per rafforzare il campo economico democratico, o economiche, come lo sviluppo di legami commerciali ed economici più stretti tra le democrazie e la creazione di istituzioni libere dal ricatto o la rottura dei regimi autoritari.



Le democrazie devono inviare un chiaro segnale che l’intimidazione o l’uso della forza contro qualsiasi partner porterà inevitabilmente a gravi conseguenze. La solidarietà può anche essere a livello sociale e politico, come nel caso dell’Alleanza per il rinnovamento della democrazia istituita dal Forum 2000. I paesi democratici e i loro sostenitori lavorano insieme per mantenere e migliorare l’ordine mondiale, stabilire nuovi discorsi e rendere democratico il nostro sistema più forte e attraente. Dovremmo anche adottare un approccio che coinvolga l’intera società, coinvolgendo molteplici soggetti interessati, tra cui i media indipendenti, le imprese, la società civile, le donne, i giovani, i gruppi religiosi, i governi locali e il pubblico in generale. Le democrazie devono avere fiducia nella nostra identità e definizione in modo da poter aiutare noi stessi e gli altri.

La democrazia di Taiwan è simile a quella europea, in quanto si basa sui sacrifici di combattenti che hanno resistito all’autoritarismo. Abbiamo anche eroici predecessori la cui ricerca della democrazia e della libertà ha ispirato le generazioni a venire. Molti di noi hanno percorso una lunga strada per ottenere la libertà di cui godiamo oggi, mentre altri potrebbero trovarsi nel bel mezzo di un difficile viaggio verso la libertà. Quindi la nostra comprensione di quanto preziosa e fragile sia la democrazia è la stessa. Poiché abbiamo un’esperienza comune, ciò riflette l’importanza dell’unità.



Anche se dovremo affrontare diverse sfide in futuro, ora che sono al vostro fianco, voglio dirvi che mi sento più fiduciosa. Unendoci, lavorando insieme e aderendo alla nostra fede nei valori democratici, vinceremo sempre.