Biden va a riprendersi la Silicon Valley

Il 10 maggio Joe Biden parteciperà a due eventi nella Silicon Valley per raccogliere fondi per la campagna elettorale e per ristabilire i contatti con gli inventori e i manager del Big Tech che si sono spostati in modo sempre più ostentato dalle parti di Donald Trump. Il presidente americano sarà a Portola Valley, famosa per i suoi parchi e i progetti di ecososostenibilità, da Vinod Khosla, cofondatore di Sun Microsystems e ora del suo Khosla Venture, e poi a Palo Alto, ospite di Marissa Mayer, ex ceo di Yahoo – entrambi erano stati grandi sponsor di Barack Obama. Ma quelli erano davvero altri tempi, non soltanto perché la carica di novità e di glamour dell’ex presidente non è replicabile, ma perché l’istinto libertario che ha sempre animato la Silicon Valley si è via via imposto, e saldato con il mondo trumpiano.

