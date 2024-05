Il primo atto della presidente georgiana contro il governo

Il volto di Lazare Grigoriadis non può non rimanere ben piantato nel ricordo. Gli occhi nerissimi sono circondati da un tatuaggio, sono lacrime o spade o raggi che si estendono da sotto le palpebre e arrivano a un passo dagli zigomi. Lo scorso anno i suoi capelli erano tinti di biondo quando i georgiani manifestavano già contro l’idea del governo di promuovere e far passare la legge che punta a etichettare come “agenti stranieri” le organizzazioni non governative che ricevono almeno il 20 per cento di finanziamenti dall’estero e Lazare era sempre tra i manifestanti. Le proteste ebbero la meglio sulle intenzioni del governo, ma il ragazzo di ventidue anni finì in prigione.

